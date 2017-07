Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) a livrat Ministerului Sănătății 56% din volumul total de medicamente contractate în cadrul unui proiect de asistență în domeniul achizițiilor de medicamente vitale pentru pacienții din R. Moldova. Aceste eforturi au adus economii la bugetul statului de peste 923.000 mii dolari SUA, adică 23% față de bugetul alocat.



Aceste rezultate au fost prezentate astăzi, la o conferință de presă. Acum cinci luni, a fost semnat un acord prin care Guvernul R. Moldova i-a încredințat PNUD procurarea de medicamente pentru 9 programe naționale și speciale de sănătate, în valoare de 4,25 milioane de dolari.



PNUD a finalizat procesul de contractare a medicamentelor pentru 8 din 9 programe de sănătate, unul fiind în proces de evaluare. Medicamente pentru tratamentul HIV/SIDA, tuberculozei, diabetului zaharat, bolilor mentale sunt în proces de livrare. Toate medicamentele procurate corespund celor mai înalte standarde de calitate stabilite la nivel internațional.



Companiile distribuitoare au fost selectate prin concurs deschis și competitiv, în conformitate cu regulile de achiziție ale PNUD. Rezultatele licitațiilor, rapoartele de cheltuieli și lista de medicamente procurate sunt publice și actualizate cu regularitate.



“PNUD ne ajută să procurăm medicamente într-un mod eficient și transparent și să asigurăm astfel pacienții cu necesarul de medicamente de calitate, fără întreruperi. Datorită acestui parteneriat deja am reușit să obținem economii importante, ceea ce ne va permite să achiziționăm stocuri suplimentare de medicamente vitale pentru pacienții din Moldova și să salvăm mai multe vieți”, a declarat Viceministra Sănătății Liliana Iașan.



Potrivit estimărilor, până la sfârșitul lunii septembrie PNUD va livra Ministerului Sănătății toată cantitatea de medicamente prevăzută în cele 9 programe naționale și speciale de sănătate pentru acest an, pentru care i-a fost delegată responsabilitatea de procurare.



“Acest parteneriat strategic cu Ministerul Sănătății, pe lângă faptul că asigură pacienților de acces egal și neîntrerupt la medicamente de calitate, în cantități necesare, contribuie și la optimizarea sistemului de achiziții publice din domeniul sănătății și la elaborarea unei politici coerente în domeniul farmaceutic”, a menționat Stefan Liller, Reprezentant permanent adjunct al PNUD în Republica Moldova.



PNUD are o experiență considerabilă la nivel mondial în domeniul achizițiilor publice. Totodată, este considerată cea mai transparentă organizație din domeniul asistenței externe la nivel mondial. Indicele de Transparență al Asistenței Externe pentru 2016 plasează PNUD pe prima poziție printre alte 46 agenții internaționale, care reprezintă în total 98% din volumul asistenței oficiale pentru dezvoltare.