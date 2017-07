În perioada 26 iunie – 2 iulie 2017, veniturile încasate la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au constituit 363,8 mln lei, fiind perfectate per total 9 041 de declarații vamale.



La capitolul combaterea fraudelor vamale, în perioada de referință, au fost relevate 98 de tentative de încălcare a legislației vamale, care sunt cercetate de către subdiviziunile specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și întreprinderii măsurilor legale ce se impun. Totodată, în perioada vizată, au fost înregistrate 71 de cazuri contravenţionale şi aplicate amenzi în sumă de 331 610 lei.



În aceeași perioadă, fluxul unităților de transport a constituit 91 341 traversări. Cele mai mari valori de trafic au fost semnalate la frontiera moldo-română, iar cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni, cu 17 272 și respectiv 12 732 traversări. În acest context, în vederea evitării unor eventuale blocaje în punctele de trecere cu cele mai mari valori de trafic, recomandăm participanților la traficul transfrontalier să opteze pentru tranzitarea tuturor posturilor vamale existente. Harta interactivă a punctelor de trecere, dar și fluxul unităților de transport în regim online pot fi vizualizate pe pagina web a Serviciului Vamal.



De asemenea, Serviciul Vamal informează că, pentru primele șase luni ale acestui an sunt înregistate majorări semnificative ale încasărilor generate de către autoritatea vamală la bugetul de stat, fiind colectate în total 9 mlrd 394 mln lei, ceea ce reprezintă o creștere de 1 mlrd 576 mln lei sau cu 20,2% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. O tendință ascendentă este atestată și în cazul valorii statistice a mărfurilor exportate, care a crescut cu 2 mlrd 578 mln lei (+12%).



Încasările menționate au fost realizate în urma perfectării a 207 655 de declarații vamale, fiind astfel consemnată o creștere de 10% (+19 466 DV) a numărului declarațiilor vamale perfectate, comparativ cu perioada similară a anului 2016. Este de menționat că, pentru primul semestru al acestui an, numărul declarațiilor perfectate la export s-a majorat cu 13,4%, iar la import creșterea constituie 8,8%.



Potrivit Serviciului Vamal, tot în aceeași perioadă, numărul actelor de însoțire pentru mărfurile transportate (Carnet TIR, T1-tranzit intern), perfectate de organul vamal, s-a majorat cu 14 528 (+14%).