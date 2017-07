Banca Europeană de Investiții (BEI) va susține autoritățile Republicii Moldova în realizarea proiectelor investiționale în sectorul energetic, în special a celor care țin de interconexiunea cu România, deoarece prin realizarea lor va crește gradul de securitate energetică a țării noastre. O declarație în acest sens a fost făcută astăzi de Luca Lazzaroli, șef adjunct pe operațiuni al BEI, în cadrul întrevederii cu viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei.



În context, Luca Lazzaroli a reconfirmat, odată în plus, decizia BEI de a participa activ la realizarea proiectelor de interconexiune cu România atât pe segmentul gaze naturale, cât și cel al energiei electrice. Mai mult, oficialul BEI a menționat că instituția pe care o reprezintă este gata de a veni cu suportul necesar pentru stabilirea primei conexiuni asincronă cu rețeaua de electricitate între stațiile electrice Isaccea-Vulcănești-Chișinău, cu o substituție Back to Back aferentă.



Vicepremierul Octavian Calmîc a apreciat înalt susținerea oferită de Banca Europeană de Investiții autorităților Republicii Moldova în realizarea proiectelor de importanță națională în diferite domenii, în special sectorul energetic, deoarece implementarea acestora va soluționa un șir de probleme legate atât de securitatea statului, cât și creșterea bunăstării vieții cetățenilor. “BEI este un partener cheie în implementarea proiectelor de infrastructura energetică pentru Republica Moldova și noi mizăm pe fortificarea colaborării și extinderea acesteia întru valorificarea deplină a priorităților Guvernului în sectoarele de importanță majoră, în special cel energetic” a menționat ministrul Economiei.



În cadrul dialogului, interlocutorii au făcut un schimb de opinii privind implementarea proiectului de extindere a interconexiunii de gaze naturale Iași-Ungheni – Chișinău, unde BEI vine cu un suport de peste 41 milioane euro, precum și proiectul privind reabilitarea rețelelor electrice de transport ale SA Moldelectrica.



La întrevedere a participat și Antonio Castillo, șeful oficiului BEI în Moldova.



Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, începând cu anul 2007, Banca Europeană de Investiții (BEI) a semnat 18 proiecte de susținere a proiectelor în Republica Moldova cu un volum de împrumut total de peste 698 milioane de euro, în special pentru implementarea proiectelor în transporturi, infrastructurii de apă și energetice, sectoarele de prelucrare agricolă și alimentară, dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, etc.