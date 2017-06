Primăria municipiului Chişinău anunță că astăzi, 27 iunie a.c., a fost lansată prima rută de de troleibuz pe care vor circula doar unităţi de transport cu mers autonom.



Ruta de troleibuz nr. 30 va asigura legătura între centrul oraşului Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale şi Aeroportul Internaţional Chişinău.



Ruta de troleibuz nr. 30 va circula conform următorului itinerar:



Tur: Aeroportul Internaţional Chişinău - bd. Dacia - viaduct - str. Ciuflea - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt - str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni - str. 31 august 1989;



Retur: str. 31 august 1989 - str. A. Puşkin - bd. Ştefan cel mare şi Sfânt - str. Ciuflea - viaduct - bd. Dacia - Aeroportul Internaţional Chişinău.



De asemenea, începând de astăzi, 27 iunie a.c., se anulează ruta de autobuz „A" „Aeroport - or. Vatra" şi se redeschide ruta de autobuz nr. 20 „str. 31 august 1989 - or. Vatra", cu următorul itinerar:



Tur: str. 31 august 1989 - str. A. Puşkin - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt - Piaţa „Dimitrie Cantemir" - Calea Ieşilor - or. Vatra;



Retur: or. Vatra - Calea Ieşilor - Piaţa „Dimitrie Cantemir" - bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt - str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni - str. 31 august 1989.



Menționăm că cele 5 troleibuze pe bază de acumulatoare au fost parțial asamblate la Chișinău în cadrul Atelierului Regiei Transport Electric. Pentru anul curent sunt planificate asamblarea altor 5 unități de transport, care vor fi plasate pe alte itinerare, unde nu este acces cetățenilor la transportul public de mare capacitate.