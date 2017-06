Proiectul înaintat de președintele Parlamentului Andrian Candu a fost votat astăzi în lectură finală. Specialiștii IT vor putea activa fără permis de ședere temporar. Modificarea legii privind regimul străinilor este parte a pachetului pentru sporirea competitivității industriei IT și vine să creeze un mediu atractiv anume pentru dezvoltarea IT.



Proiectul prevede un șir de facilități de aflare pe teritoriul țării a persoanelor cu funcție de conducere, investitorilor și specialiștilor de înaltă calificare din parcurile pentru tehnologia informației.



În Republica Moldova, sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în revine o cotă de circa 8% din PIB însă industia tehnologiei informației are o cotă infimă de circa 0,82% din PIB astfel obiectivul inițiativei este de a valorifica potențialul Republicii Moldova în domeniul IT prin atragerea investițiilor în acest domeniu, precum și a forței de muncă înalt calificate, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.