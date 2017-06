Prim-ministrul Pavel Filip a participat astăzi la deschiderea Forumului dedicat comerțului online, care a reunit peste 400 de antreprenorii și tineri pasionați de domeniul IT.



În mesajul său de salut, Premierul a menționat că activitatea de comerţ electronic capătă o pondere tot mai mare în Republica Moldova, iar Guvernul va întreprinde și în continuare măsurile necesare pentru a facilita dezvoltarea acestuia. „Oamenii nu mai au timp să meargă la piață sau la magazin, deja obișnuiesc să facă achizițiile pe platformele online și aici trebuie să aibă grijă cei care produc. Pentru a avea acces la o piață mare trebuie să ai acces la comerțul online”, a declarat Pavel Filip.



Şeful Executivului a spus că au fost deja făcute o serie de modificări la Legea privind comerțul electronic, pentru a o adapta la realitățile și necesitățile existente. De asemenea, dinamizarea sectorului tehnologiilor informaționale este asigurată de prevederile Strategiei naţionale „Moldova Digitală 2020” și de cele ale Legii cu privire la Parcurile IT.



„În Republica Moldova există absolut toate premisele pentru a avea o dezvoltare bună a comerțului electronic și nu numai, a tuturor domeniilor ce sunt în necesitate de a utiliza platformele IT. Să nu uităm că avem o acoperire cu internet în bandă largă care depășește 98 %, avem o infrastructură foarte bine dezvoltată și avem pusă baza pregătirii specialiștilor în IT”, a mai spus Prim-ministrul.



Forumul este organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova și SalesZone, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.