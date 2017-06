Amendamentele operate recent la Legea cu privire la comerțul electronic demonstrează elocvent că prin politicile sale, Guvernul și Ministerul Economiei susțin și promovează comerțul online, deoarece este o oportunitate foarte eficientă atât pentru accesul și promovarea mărfurilor autohtone pe piețele internaționale, cât şi pentru oferirea unor servicii şi produse de calitate cetățenilor din Moldova.



Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul Forumului Gratuit pentru comerț online, organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova şi Compania SalesZone.md - vânzări pe Amazon.



În opinia vicepremierului Octavian Calmîc, adoptarea Strategiei Naționale "Moldova Digitală 2020” și a Strategiei de creștere a competitivității industriei tehnologiilor informaționale, precum și a Legii parcurilor IT, care oferă un set de stimulente și posibilități pentru antreprenori, în special pentru start-up-uri, demonstrează elocvent susținerea de către autoritățile centrale a proceselor de modernizare și promovarea a noilor modele de comerț, inclusiv cel electronic. ”Mai mult, amendamentele operate în legislația națională constituie un pas important atât în armonizarea legislației naționale cu cea europeană la compartimentul liberei circulații a produselor și serviciilor, cât și realizarea angajamentelor asumate de țara noastră în Acordul de Asociere Republica Moldova – UE și DCFTA”, a accentuat ministrul Economiei.



Vicepremierul Octavian Calmîc a mai menționat că în scopul dezvoltării comerțului electronic, Ministerul Economiei intenționează să creeze o platformă de comunicare și promovare a brad-urilor naționale, cu atragerea comunității de start-up, sectorului privat și autorităților publice. ”Platforma va asigura susținerea ecosistemului prin promovarea spiritului antreprenorial, consultanță și suport pentru tinerii antreprenori, și aici ne gândim la oportunitatea semnării unui acord între ODIMM, MIEPO și Centrul Tekwill, etc”, a specificat ministrul Calmîc. Potrivit specialiștilor Ministerului Economiei, crearea unei asemenea platforme va facilita atragerea specialiștilor IT din țară și străinătate la dezvoltarea comerțului online, implementarea unor reglementări, care să încurajeze antreprenorii de peste hotare să deschidă start-up-uri în Republica Moldova, etc.



În cadrul Forumului Gratuit pentru comerț online, un grup de experți internaționali au prezentat cele mai eficiente modele de inițiere și dezvoltare a unei afaceri în mediul online, inclusiv cea a Companiei ”Amazon Go Global” și oportunitățile oferite de aceasta.