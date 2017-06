Prin fuzionarea întreprinderilor ”Red Nord” și ”Red Nord Vest” dorim nu doar să reducem costurile operaționale sau de alt gen, dar, în mod special, să reducem tariful pentru consumatorii finali. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, la Rezina în cadrul întrevederii cu colectivul Filialei ”Red Nord Rezina”.



Potrivit ministrului Economiei, fuzionarea celor două companii se include în programul autorităților de reformarea și modernizare a sectorului energetic, asigurarea cetățenilor cu servicii de calitate, etc. În context, vicepremierul Octavian Calmîc a vorbit despre acțiunile întreprinse de Guvern în direcția creșterii securității energetice a țării, inclusiv prin implementarea proiectelor de interconexiune cu sistemul comunitar prin intermediul României, derularea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în domeniul energetic, etc.



Ministrul Economiei a apreciat acțiunile colectivului Filialei ”Red Nord Rezina” în perioada calamităților naturale din luna aprilie, când s-a reușit în câteva ore de restabilit asigurarea cu energie electrică în localitățile din toate cele trei raioane, deservite de această întreprindere. Referindu-se proiectele de dezvoltare a infrastructurii din localități, Octavian Calmîc a solicitat ca în acestea să fie inclus ca una din priorități ”iluminatul stradal”, bazat pe tehnologii avansate.





În cadrul discuțiilor cu cetățenii au fost abordate un șir de probleme cu care se confruntă locuitorii raionului Rezina, în special din domeniul infrastructurii drumurilor, asigurării sociale a cetățenilor, creării noilor locuri de muncă, susținerea tinerilor antreprenori, etc. Toate aceste probleme au fost analizate cu președintele raionului, Eleonora Graur, fiind stabilit ca administrația locală va interveni pentru soluționarea subiectelor din competența sa, iar soluțiile pentru unele chestiunile abordate vor fi găsite în colaborare cu structurile centrale.