În perioada estivală, tot mai des sunt ignorate regulile de aflare în zona de frontieră. În cele mai multe cazuri, printre persoanele care încalcă regimul zonei de frontieră sunt tinerii, care aleg să-și petreacă timpul liber pe malurile râurilor Prut şi Nistru sau a lacurilor din apropiere, fără avizul Poliției de Frontieră, consumând băuturi alcoolice, înotând pe malul opus al râurilor și încălcând orice normă a moralității.



În vederea depistării persoanelor care încalcă prevederile legislaţiei în vigoare la acest capitol, dar și prevenirii unor situații neprevăzute cu rezultate tragice în zona de competență, poliţiştii de frontieră acţionează atât pe timp de zi, cât și noapte.



Conform datelor statistice deţinute la nivelul Poliţiei de Frontieră, de la 1 iunie şi până în prezent au fost înregistrate 14 cazuri de încălcare a regimului zonei de frontieră cu documentarea a 25 de persoane, dintre care 20 cu scopul de odihnă şi alţi 5 pentru pescuit ilegal. Comparativ cu aceiași perioadă a anului trecut numărul de încălcări este în creștere (în an. 2016 - 12 caz, 18 persoane).



Pentru a depăşi situațiile neplăcute, fie din necunoaștere sau din rea intenție a persoanelor, pe durata perioadei caniculare Poliția de Frontieră vine cu unele recomandări, care vor facilita accesul în zona de frontieră.



Reiterăm necesitatea deținerii de către doritorii de a se afla la frontieră a permisului de acces în zonă. Actul respectiv oferă titularului dreptul aflării în limita sectorului şi în perioada indicată în permis, precum şi dreptul de a desfăşura activităţile înscrise în acesta. Permisul de acces în zona de frontieră poate fi obţinut la Departamentul Poliţiei de Frontieră al MAI sau la subdiviziunile teritoriale (Sectoarele Poliţiei de Frontieră), prin prezentarea a unui set de documente în conformitate cu Legea nr.215 cu privire la frontiera de stat.



Poliția de Frontieră are dreptul să refuze eliberarea permisului dacă au fost introduse măsuri de intensificare a supravegherii frontierei, în caz de situaţii excepţionale apărute în zona de frontieră, dacă persoana are antecedente penale nestinse ori a încălcat anterior regimul frontierei de stat sau regimul zonei de frontieră, inclusiv în caz de falsificare sau de folosire abuzivă a permisului.



Totodată, în zona de responsabilitate, desfăşurarea activităţilor economice şi de altă natură de către persoanele fizice sau juridice, nu trebuie să dăuneze sănătăţii populaţiei, securităţii R.Moldova şi statelor vecine, cât și să împiedice întreţinerea şi supravegherea frontierei de stat.



În această ordine de idei, Poliţia de Frontieră solicită populației locale să manifeste o atitudine conştiincioasă faţă de regulile existente la frontieră, cât şi roagă ca aceştia să se comporte decent, aflându-se la odihnă pe malurile apelor de frontieră din zona de responsabilitate. La fel, poliţiştii de frontieră recomandă părinţilor ca în perioada de caniculă să nu permită copiilor mersul la scăldat, fără supravegherea celor maturi.