Председатель парламента Молдовы Андриан Канду совершает официальный визит в Швейцарию в период с 6 по 8 июня. В поездке его сопровождают депутаты Сергей Сырбу и Артур Решетников.



По сообщению пресс-службы парламента, среди тем, которые будут рассмотрены делегацией парламента Молдовы на встречах в Федеральном Собрании (парламенте) Швейцарии, значатся: развитие проектов двустороннего сотрудничества в области безопасности, экономики и права.



Дискуссии будут сосредоточены также на реформах, инициированных молдавскими властями, в том числе, реформе правительства, а также вопросах безопасности в контексте региональных условий и статуса нейтралитета.



Парламентская делегация встретится в Берне с председателем Национального совета Швейцарии Юргом Шталем и главой Совета кантонов Швейцарии Ивом Бишофбергером. В программу включена также встреча с директором Агентства по развитию и сотрудничеству, послом Мануэлем Сагером и главой Федерального ведомства полиции Николеттой делла Валле.



Федеральное Собрание (парламент) Швейцарской Конфедерации состоит из двух палат: Национального совета и Совета кантонов.