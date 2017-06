În primul trimestru al anului 2017, volumul total al veniturilor provenite din vânzarea serviciilor de acces la Internet fix de mare viteză a crescut, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Datele statistice agregate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) arată că, comparativ cu același trimestru al anului 2016, volumul total al veniturilor obținute din vânzarea acestor servicii a crescut cu 11,5% (+30,9) mil. lei şi a însumat 299,5 mil. lei, iar numărul abonaţilor la serviciile respective a sporit, faţă de finalul anului 2016, cu 1,2% (+6,7 mii) şi a depăşit cifra de 564,1 mii.



Conform datelor prelucrate de ANRCETI, din cei 82 de furnizori de servicii de acces la Internet la puncte fixe, cele mai mari creşteri ale vânzărilor acestor servicii au fost înregistrate de companiile Sun Communications și Moldtelecom. Vânzările primei companii au sporit cu 14,2% şi au însumat circa 15,5 mil. lei, iar ale celei de-a doua companii – cu 12,1% şi au totalizat circa 193,8 mil. lei. Veniturile provenite din vânzarea serviciilor de acces la Internet la puncte fixe, prestate de compania StarNet Soluții, au scăzut cu 14,5% şi au alcătuit 48,3 mil. lei, iar volumul cumulat al vânzărilor realizate de ceilalţi 79 de furnizori ai serviciilor respective au sporit cu 62,5% şi au totalizat peste 41,9 mil. lei. Urmare a acestei evoluţii, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) la serviciile de acces la Internet la puncte fixe a crescut cu 6,6% (+11 lei) şi a însumat circa 178 lei.



Creşterea vânzărilor pe acest segment de piaţă se datorează, în principal, sporirii numărului de abonaţi la serviciile de acces la Internet în bandă largă.



În perioada de raport, majoritatea abonaţilor noi la serviciile de acces la Internet la puncte fixe au ales conectarea prin fibră optică. Astfel, numărul abonaţilor conectaţi la Internet prin fibra optică (FTTx - Fiber to the premises) a sporit, timp de trei luni, cu 5,8 mii (+1,9%) şi a însumat circa 320,9 mii, a celor care au ales cablu coaxial – cu mai bine de 1,7 mii (+4,3%) şi a totalizat peste 40,2 mii, iar numărul abonaţilor conectaţi la reţea în baza tehnologiilor xDSL (Digital Subscriber Line) a scăzut cu 850 abonați (-0,4%) şi a alcătuit 200,6 mii. La finele primului trimestru, 56,9% din numărul total al abonaţilor la Internet fix utilizau tehnologia FTTx, 35,6% – tehnologiile xDSL şi 7,1% – cablul coaxial.



Urmare a evoluției pieței serviciilor de acces la Internet fix în primul trimestru al anului 2017, furnizorilor le-a revenit, în funcție de cifra de afaceri, următoarele cote de piață: Moldtelecom – 64,7%, StarNet Soluții – 16,1%, Sun Communications – 5,2% și celorlalți furnizori – o cotă cumulativă de 14%.