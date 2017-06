Astăzi, datorită unor relații bilaterale foarte bune, precum și preferințelor pe care le are fiecare stat în parte pe diferite piețe, Moldova și Belarus trebuie să-și unească eforturile în promovarea comună a produselor sale atât pe piața UE, cât și pe cea din CSI sau alte regiuni. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul ședinței Comisiei interguvernamentale de cooperare comercial-economică moldo-belarusă, care se desfășoară în perioada 5 – 6 iunie curent, în orașul Minsk.



În opinia vicepremierului Octavian Calmîc, această unificare a eforturilor va contribui și mai mult la dezvoltarea relațiilor bilaterale, inclusiv în unele domenii noi, va permite inițierea proiecte investiționale cu implicarea activă atât a agenților economici din ambele state, cât și cu partenerii din alte țări. ”Republica Belarus este unul din partenerii noștri strategici de cooperare în mai multe domenii. Dar evoluțiile pozitive din ultimii ani ne indică că aceste relații trebuie aduse la un nivel calitativ mai mare, care ne va permite extinderea parteneriatului moldo-belorus pe toate domeniile”, a accentuat ministrul moldovean al Economiei.



În context, vicepremierului Calmîc, a specificat că partea moldovenească, pe lângă domeniile tradiționale de cooperare, este interesată în dezvoltarea relațiilor de parteneriat în domeniul transporturilor, în special, avia, farmaceutică, etc. ”În cadrul acestei ședințe trebuie să trasăm obiective concrete și mai ambițioase în dezvoltarea relațiilor bilaterale pentru perioada imediat următoare, cu planuri și proiecte concrete. Cred că un pas important în acestă direcție îl va constitui participarea celor peste 20 de companii moldovenești la Expoziția Internațională “BelAgro”, care reprezintă sectorul vitivinicol, producere și procesare de fructe și legume, apicultură, panificație, etc.”, a specificat Octavian Calmîc.



Evoluția relațiilor moldo-beloruse a fost apreciată și de co-președintele Comisiei din partea țării gazdă, vicepremierul Mihail Rusâi, care a accentuat că Republica Belarus este interesată în aprofundarea relațiilor bilaterale cu Republica Moldova atât în domeniile tradiționale, cât și extinderea acestora în alte sectoare. În context, vicepremierul belarus a menționat că țara sa va acorda totată susținerea Republicii Moldova în restabilirea industriei constructoare de mașini, extinderea proiectelor de asamblare a troleibuselor și tractoarelor, etc. ”Pentru atingerea acestor obiective intenționăm să dezvoltăm capacitățile Camere noastre de comerț în Republica Moldova, lucru care ne va permite inițierea proiectelor investiționale comune în ambele state”, a menționat Mihail Rusâi.



Potrivit agendei reuniunii, care se va desfășura în perioada vizitei oficiale în Republica Belarus a Prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip, este preconizată procedura de semnare a Protocolului ședinței Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse de cooperare comercial-economică, precum şi alte documente de colaborare bilaterală - Planul comun de cooperare în domeniul culturii dintre Republica Belarus și Republica Moldova, pentru anii 2017 – 2019; Planul de acțiune pentru anii 2018 – 2020 privind punerea în aplicare a Acordului privind cooperarea comercial-economică și culturală între Comitetul executiv al regiunii Mogilev al Republicii Belarus și Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia al Republicii Moldova, semnat în data de 1 februarie 2000; Programul de cooperare între Ministerul Arhitectură și Construcții din Republica Belarus și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova pentru perioada 2017 – 2018, precum și Protocolul ședinței comisiei moldo-beloruse pentru cooperarea tehnico-științifică, a anunțat Ministerul Economiei din Republica Moldova, într-un comunicat.