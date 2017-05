Dezvoltarea relațiilor comercial-economice ale Republicii Moldova cu Letonia și Belarus va fi discutată în cadrul comisiilor interguvernamentale pentru cooperare economică, industrială și tehnico-științifică, care vor avea loc săptămâna viitoare la Chișinău și Minsk.



Ședința Comisiei interguvernamentale de cooperare comercial-economică moldo-belaruse, care va avea loc în perioada 5 – 6 iunie curent, la Minsk, vor fi discutate subiectele privind intensificarea cooperării în sectorul industrial, asamblarea transportului rutier de pasageri și a tehnicii agricole, construcții, furnizarea și procesarea produselor agricole în ambele țări, medicină și farmaceutică, etc.



Potrivit agendei reuniunii, care se va desfășura în perioada vizitei oficiale în Republica Belarus a Prim-ministrului Republicii Moldova, Pavel Filip, este preconizată procedura de semnare a Protocolului ședinței a-18 a Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse de cooperare comercial-economică, precum şi alte documente de colaborare bilaterală - Planul comun de cooperare în domeniul culturii dintre Republica Belarus și Republica Moldova, pentru anii 2017 – 2019; Planul de acțiune pentru anii 2018 – 2020 privind punerea în aplicare a Acordului privind cooperarea comercial-economică și culturală între Comitetul executiv al regiunii Mogilev al Republicii Belarus și Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia al Republicii Moldova, semnat în data de 1 februarie 2000; Programul de cooperare între Ministerul Arhitectură și Construcții din Republica Belarus și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova pentru perioada 2017 – 2018, precum și Protocolul ședinței comisiei moldo-beloruse pentru cooperarea tehnico-științifică.





În cadrul Expoziției Internaționale Specializate “BelAgro”, care se va desfășura în perioada 6-10 iunie curent, peste 20 de companii autohtone din sectorul vitivinicol, producere și procesare de fructe și legume, apicultură, panificație vor prezenta produsele sale sub sloganul „Republica Moldova prezintă…”.



Volumul schimburilor comerciale dintre Republica Moldova și Belarus în anul 2016, a constituit 204,8 milioane USD. Republica Belarus se situează pe locul 9 între țările partenere cu care Republica Moldova întreține relații comerciale, deținând o pondere de 3,38% în comerțul total al țării noastre.



La Chișinău, în cadrul celei de-a III-a reuniuni a Comisiei interguvernamentale moldo-letonă pentru cooperare economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică (8-9 iunie), reprezentanții celor două state vor discuta aspectele extinderii colaborării bilaterale în cadrul Uniunii Europene, domeniile agricultură, dezvoltare regională, eficiență energetică, transport, asistență tehnică, educație, investiții reciproce, etc. În contextul lucrărilor Comisiei, la Chișinău vor fi organizate un Forum de Afaceri și un Business Consiliu cu participarea agenților economici și oamenilor de afaceri din Republica Moldova și Letonia.





La moment, în Republica Moldova activează 57 de întreprinderi cu capital leton, capitalul social al cărora însumează circa 28 milioane de lei. În primele 3 luni ale anului curent, volumul schimburilor comerciale dintre două state a constituit 2,8 milioane USD. Comparativ cu perioada similară a 2016, în primul trimestru al anului curent, exporturile moldovenești în Letonia au crescut cu 8,4%, iar importurile sau diminuat cu 17,6%.