Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) a prezentat oportunitățile investiționale și de afaceri în Republica Moldova în cadrul Zilei Clusterului ”Romanian Textile concept”. Evenimentul a avut loc la București, cu suportul Ambasadei RM în România, pe 23 mai a.c. și a reunit companii românești de textile, membre ale acestei asociații patronale, dar și moldovenești, reprezentate de Asociația Patronală din Industria Ușoară (APIUS).



Agenda evenimentului a inclus workshopuri, discuții privind tendințele de dezvoltare a sectorului de textile, educația și formarea profesională continuă în domeniul textilelor interactive, reciclarea deseurilor „smart textile” etc.



În contextul evenimentului, a fost semnat un protocol de colaborare dintre Clusterul ”Romanian Textile concept” și APIUS. Această colaborare va facilita parteneriatele dintre companiile din ambele țări, schimbul de experiență, tehnologii și inovații, accesul pe piețe ș.a. Iar în cadrul sesiunii întrebări și răspunsuri, reprezentanții delegației moldovenești au prezentat informații detaliate privind posibilitatea lansării unei afaceri, potențialul existent și avantajele competitive de care dispune Republica Moldova în sectorul textilelor.



În rezultat, compania ”TANEX” cu sediul la București, unul dintre cei mai importanți producători în domeniul textilelor din România, a solicitat asistența MIEPO și APIUS în organizarea unei vizite de studiu în Republica Moldova pentru a se familiariza a avea întâlnirii cu companiile autohtone din domeniu. La rândul lor, reprezentații Clusterului ”Tradiții Manufactura Viitor” din regiunea de sud-est a României au solicitat asistența MIEPO și APIUS pentru a identifica parteneri în Republica Moldova în vederea elaborării și aplicării în comun pentru Programele finanțate din fondurile UE.



Carmen Pyerina Ghițuleasa, Director General INCDTP, în calitate de organizator principal, a lansat invitația celor interesați din Republica Moldova pentru a participa la Conferința internațională TexTeh VIII” Creating the Future of Textiles”, care va avea loc la București în perioada 19-20 octombrie 2017.



Din Clusterul ”Romanian Textile concept” fac parte două asociații românești mari de textile, circa 34 firme din domeniu, instituții de învățământ superior, autorități publice, entități de inovare și transfer tehnologic.



Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele trei luni ale anului curent volumul exporturilor de fire, țesături și articole textile din Republica Moldova pe piețele externe a crescut cu 16,7%. La ora actuală, firmele moldovenești exportă mărfuri textile, încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare în România în proporție de 7,63%, volumul importurilor fiind de 3,9%.