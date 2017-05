Părțile au discutat despre posibilitățile de eliminare a pericolului de inundații în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia, în legătură cu situația dificilă provocată de ninsorile din aprilie curent.



Bașcanul Găgăuziei a mulțumit autorităţilor de la Chişinău pentru suportul acordat regiunii în lichidarea consecințelor intemperiei, inclusiv pentru livrarea motopompelor.



Părțile au analizat soluțiile pentru evitarea unor astfel de situații pe viitor, specificând necesitatea de a curăța albia râului Ialpug, pe un segment de 22 km de la lac până la satul Congaz, de a construi drenaje și de a schimba rețelele de canalizare și aprovizionare cu apă.



Cu referire la pagubele suportate de agricultori, potrivit autorităților din regiune, acestea se cifrează la aproximativ 80 de milioane de lei. În prezent este prioritară alocarea compensațiilor pentru terenurile cu culturi multianuale afectate, în acest scop fiind necesare circa 21 de milioane de lei. Pavel Filip a spus că pierderile vor fi compensate în limita resurselor disponibile: „Trebuie să respectăm criterii bine stabilite și să avem o abordare obiectivă la alocarea banilor, pentru a evita fraudele: e important să ajutăm toţi oamenii care au avut de suferit”.



Un alt subiect la care s-au referit oficialii a fost crearea în regiune a subzonelor ZEL Chișinău, care să permită investitorilor să activeze în condiții avantajoase. În particular, a fost accentuată intenția companiei Fujikura de a-și începe activitatea în UTA Găgăuzia.



În cadrul întrevederii părţile au mai făcut un schimb de opinii privind implementarea programelor de studii în limba română în regiune, Irina Vlah relevând că interesul localnicilor de cunoaștere a limbii române este în creștere de la an la an, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.