Poziționată între Uniunea Europeană și CSI, Republica Moldova are avantajul unei proximități geografice atât cu piețele vestice, cât și cele din est și poate asigura comunicarea și legătura dintre acestea. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul ”Belt and Road Forum for International Cooperation”, care se desfășoară în capitala Chinei, orașul Beijing.



În context, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat Guvernul Republicii Moldova este unul pro-business și susține o economie deschisă, bazată pe princiăiile concurenței și liberii circulații a mărfurilor, iar pentru atingerea acestor obiective au fost semnate acorduri comerciale bilaterale și multilaterale, inclusiv Acordul privind Zona Liberă a Comerțului în cadrul CSI, Acordul Central European de Comerț Liber (CEFTA), Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană și Acordul de Comerț Liber cu Turcia. ”Mai mult, Moldova a aderat la Acordul de facilitare a comerțului din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, care ne permite sporirea comerțul exterior cu partenerii noștri și simplifică procedurile de extindere a relațiilor comercial-economice”, a accentuat ministrul Economiei.



Referindu-se la relațiile bilaterale cu Republica Populară Chineză, vicepremierul Octavian Calmîc a menționat că pentru a facilita comerțul și a oferi cetățenilor accesul la o piață diversă de produse, guvernele celor două țări au inițiat discuții privind semnarea unui acord de liber schimb, care este, de asemenea, o componentă importantă a agendei Regulamentului de lucru al comitetului de cooperare. ”De-a lungul anilor, țările noastre au avut o serie de discuții pregătitoare pe această temă și acum au semnat un memorandum de înțelegere privind un studiu comun de fezabilitate, care va scoate în evidență principalele beneficii ale acordului de liber schimb. Semnarea unui asemenea acord va constitui un important pas înainte pentru intensificarea relațiilor economice și creșterea comerțului între Republica Moldova și China”, a specificat Octavian Calmîc.



Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, vicepremierul Octavian Calmîc a mai menționat că Guvernul Republicii Moldova a adoptat o decizie privind simplificarea regimului de vize pentru cetățenii chinezi. ”Acum, procedura este la fel de simplă ca și vizitarea Ambasadei Republicii Moldova la Beijing sau doar aplicația on-line. Ne așteptăm ca acest lucru să faciliteze fluxul de turiști și oameni de afaceri, precum și să încurajeze ambele părți să lanseze noi proiecte investiționale comune”, a accentuat ministrul moldovean al Economei.



Pe parcursul anului 2016, relațiile comerciale dintre Republica Moldova și China au avut o dinamică pozitivă și au crescut cu circa 9%, ajungând la peste 400 milioane USD, cu o creștere semnificativă a exporturilor (+ 69%) și a importurilor (+ 7%). În primele două luni ale acestui an, importurile și exporturile continuă să crească și să mențină tendința de expansiune. Astfel, în perioada ianuarie-februarie 2017, volumul comerțului a crescut cu 33%, exporturile au înregistrat o creștere de 15% față de aceeași perioadă a anului precedent.