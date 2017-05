Republica Moldova și Turcia extind prevederile Acordului de Comerț Liber dintre două state, intrat în vigoare la 1 noiembrie 2016, prin lărgirea domeniilor de cooperare comercial-economică, majorarea cotelor de export, inițierea unor noi proiecte investiționale. O înțelegere în acest sens a fost atinsă astăzi în cadrul întrevederii de la Chișinău a viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, cu omologul său turc, Nihat Zeybekci.



Făcând o trecere în revistă a relațiilor comercial-economice dintre Republica Moldova și Turcia, cei doi miniștri au menționat că în pofida trendului ascendent al acestora, comerțul bilateral dispune de un potențial mult mai mare, care nu este încă valorificat la maximum. Drept exemplu, poate servi faptul că conform statisticii turcești, în primul trimestru al anului curent, s-a înregistrat o creștere cu circa 90% a exporturilor din Republica Moldova în Turcia.



În context, Octavian Calmîc și Nihat Zeybekci, au reconfirmat pozițiile părților, asumate în cadrul întrevederii de la Ankara în decembrie 2016, asupra intensificării cooperării pe toate dimensiunile în scopul atingerii cifrei de 1 miliard USD la volumul schimburilor comerciale. Totodată, s-a convenit de a extinde Acordul de Comerț Liber și asupra serviciilor, ceea ce ar deschide noi oportunități investiționale și de comerț între țările noastre. Ministrul Economiei al Turciei a menționat că autoritățile de la Ankara au luat decizia de a majora cotele exporturilor de mărfuri moldovenești pe piața turcă la diferite categorii, inclusiv la vin de la 2 mii hl până la 20 mii hl, produse agricole, etc.



Interlocutorii au abordat și unele probleme existente în relațiile bilaterale, în special tranzitul autovehiculelor, care transportă mărfuri în țări terța, trecerea procedurilor vamale, etc. În context, Octavian Calmîc a solicitat părții turce mărirea numărului permiselor de tranzit pentru agenții economici din Moldova prin teritoriul Turciei spre alte state sau eliminarea acestora pe principii bilaterale. În scopul implementării proiectelor investiționale, ministrul turc al economiei a solicitat suportul autorităților de la Chișinău în deschiderea în țara noastră a filialei unei bănci din Turcia, care va ușura antreprenorii turci în implementarea proiectelor investiționale din țara noastră.



Miniștrii Octavian Calmîc și Nihat Zeybekci au discutat și problema deschiderii reprezentanței economice pe lângă Ambasada Republicii Moldova din Turcia cu reședința la Istanbul. Ministrul moldovean al Economiei a menționat că la moment sunt în proces procedurile interne, iar deschiderea reprezentanței, care va fi constituită din 3 persoane, una detașată din partea UTA Găgăuzia, este planificată pentru toamna anului curent, a anunțat Ministerul Economiei din Republica Moldova, într-un comunicat.



Nihat Zeybekci a salutat, odată în plus, decizia Republicii Moldova privind deschiderea unei reprezentanțe economice pe lângă Ambasada țării noastre de la Ankara, cu sediul la Istanbul, confirmând poziția expusă la întrevederea din decembrie 2016 că Ministerul Economiei al Turciei își asumă toate cheltuielile legate de asigurarea logistică a noii structuri. ”Noi considerăm că aprofundarea relațiilor comercial-economice dintre țările noastre, într-un final, va duce și la dezvoltarea cooperării bilaterale și în alte domenii importante atât pentru Republica Moldova, cât și Turcia”, a punctat ministrul Nihat Zeybekci.