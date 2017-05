Prim-ministrul Pavel Filip şi Prinţul Albert al II-lea de Monaco au participat astăzi la Forumul oamenilor de afaceri Moldova-Monaco, organizat de Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova. Evenimentul a întrunit peste 230 de antreprenori din cele două ţări.

Prinţul Albert al II-lea a menţionat că acest Forum oferă noi oportunităţi de cooperare dintre companiile din Moldova şi Monaco. „Monaco este o ţară mică, dar are dorinţă de a inova şi a se dezvolta. Companiile din ţara mea doresc să-şi dezvolte relaţiile cu partenerii străini, iar acordurile semnate astăzi vor contribui la îmbunătăţirea relaţiilor şi la o cooperare reciproc avantajoasă”, a spus Prinţul de Monaco.



Prim-ministrul s-a pronunţat pentru dezvoltarea schimburilor comerciale între Republica Moldova şi Principatul Monaco şi a accentuat importanţa creării unui climat investiţional favorabil. „În opinia mea, Moldova, ca stat de dimensiuni mici, are multe de învățat de la un altul la fel de mic din punct de vedere geografic și demografic. Mai cu seamă, când unul dintre ele este printre primele state în lume după Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, are cea mai mică rată a sărăciei din lume și are cel mai mare număr de milionari pe cap de locuitor din lume”, a declarat Premierul.



În context, şeful Executivului a reiterat deschiderea Republicii Moldova pentru investițiile străine directe, încurajând companiile din Monaco să exploreze oportunitățile investiționale din sectoarele financiar-bancar, infrastructură, telecomunicații, transport, energetică.



În cadrul forumului de afaceri au fost semnate două Acorduri economice de colaborare între Consiliul Economic al Principatului Monaco şi Asociaţia Oamenilor de Afaceri din Moldova şi între Consiliul Economic al Principatului Monaco şi Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.