Institutul de Standardizare din Turcia (IST) va susține autoritățile Republicii Moldova în crearea unui laborator de verificare a dispozitivelor medicale. O declarație în acest sens a fost făcută astăzi la Chișinău de președintele IST, Sebahittin Korkmaz, în cadrul întrevederii cu viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei.



Potrivit președintelui IST, crearea unui asemenea laborator va facilita atât acordarea unor servicii medicale de calitate cetățenilor, cât și asigura instituțiile medicale cu utilaje moderne. În context, Sebahittin Korkmaz, a menționat că instituția pe care o reprezintă este gata să susțină realizarea proiectului dat pe toate dimensiunile, inclusiv prin investiții directe.



Președintele Institutului de Standardizare din Turcia l-a informat pe vicepremierul Octavian Calmîc că în trimestrul II al anului, la Chișinău, va avea loc cea de-a XXVI-a ședință a Asambleei Generale a Asociației Interregionale pentru Standardizare (IRSA). În cadrul dialogului, Sebahittin Korkmaz a salutat eforturile autorităților Republicii Moldova din ultima perioadă de timp privind reformarea sistemului național de standardizare și metrologie conform cerințelor internaționale, menționând că practica mondială a demonstrat că lipsa unui sistem modern în domeniul dat frânează evoluția economică a oricărei țări, transformând-o în una ineficientă și regresivă.



La rândul său, vicepremierul Octavian Calmîc a salutat interesul Institutului de Standardizare din Turcia privind stabilirea unor relații de colaborare cu instituțiile de profil din Republica Moldova, inclusiv prin realizarea proiectelor investiționale și de alt gen în domeniul dat. ”Întrevederea de astăzi este o continuare a dialogului nostru din decembrie 2016, la Istanbul, unde am stabilit primele contacte directe și trasat liniile directorii de colaborare. Mă bucur că acum vorbim deja despre posibilitatea realizării unor proiecte concrete în domeniul standardizării, aflat într-un amplu proces de reformare și modernizare”, a menționat ministrul Economiei.



Președintele IST se află într-o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 5 – 8 martie curent, și are planificate întrevederi bilaterale cu conducerea Centrului Național de Acreditare MOLDAC, Institutul Național de Metrologie, Institutul de Standardizare din Moldova, alte instituții de stat, în cadrul cărora vor fi discutate aspectele cooperării bilaterale, elaborarea și realizarea diferitor programe și proiecte în domeniu, etc.