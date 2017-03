Regulamentul cu privire la organizarea si functionarea ghiseului unic pentru autorizarea lucrărilor de constructie va fi publicat miine in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.



Conform prevederilor Regulamentului, va fi creată resursa informatională „e-Autorizări constructii”, prin intermediul Sistemului informaţional automatizat de gestionare a actelor permisive. Ghişeul unic va deveni functional pină la sfirsitul anului 2017 şi va fi aplicat de către toate autoritătile publice locale si organele supravegherii de stat competente in procesul de autorizare a lucrărilor de constructie.



Datorită creării ghiseului unic, durata pentru obtinerea autorizatiilor de constructie se va reduce pină la circa 100 de zile. Totodată, vor fi simplificate procedurile si micsorate costurile pe care le suportă solicitantul, fiind eliminate mai multe bariere in acest sens.



Institutiile responsabile vor asigura, in mod gratuit, interactiunea si schimbul de date automatizat intre Sistemul informational automatizat de gestiune si eliberare a actelor permisive si alte date informationale, administrate de autoritătile publice, printre care: Registrul de stat al populatiei, Registrul de stat al unitătilor de drept, Sistemul informational automatizat „Cadastrul bunurilor imobile”.



De asemenea, ghişeul unic pentru autorizarea lucrărilor de constructie va spori transparenţa in acest domeniu, prin facilitarea acţiunilor de monitorizare a respectării perioadei de examinare şi eliberare a actelor cerute de către solicitant, precum si a motivelor refuzului de eliberare a actelor solicitate, notează Moldpres.