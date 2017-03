Regulamentul de emitere a certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construire sau desființare pentru lucrările de utilitate publică de interes național va fi publicat miine in Monitorul Oficial al Republicii Moldova.



Documentul stabilește reguli clare de autorizare a lucrărilor de proiectare sau executare a construcțiilor de utilitate publică de interes național şi va permite evitarea suprapunerii amplasării obiectivelor pe același teritoriu.



In lista lucrărilor de proiectare sau executare a construcțiilor de utilitate publică de interes național sint incluse lucrările de salvare şi protejare a valorilor cultural-artistice şi istorice, lucrările de reconstrucţie a centrelor urbane și a zonelor locative şi industriale. De asemenea, sint cuprinse lucrările de pregătire a terenurilor pentru construcţia de locuinţe din fondul de stat, precum și pentru edificiile din sistemul de invăţămint și de sănătate.



Astfel, pentru obţinerea certificatului de urbanism, in cazul intervenţiilor la monumentele de istorie, artă şi arhitectură, beneficiarii urmează să prezinte schiţa proiectului, avizată de arhitectul şef al unităţii administrativ teritoriale şi de Consiliul Naţional al Monumentelor Istorice. In acelaşi timp, pentru a obţine o autorizație de construire urmează să fie prezentate o serie de documente, printre care: planul de executare a lucrărilor şi avizele de la autorităţile vizate, inclusiv cele eliberate de autoritățile publice locale pe teritoriul cărora va fi amplasat edificiul.



Certificatul de urbanism și autorizația de construire sau desființare pentru lucrările de utilitate publică de interes național vor fi emise de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, noneaza Moldpres.