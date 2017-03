Implementarea strategiilor de dezvoltare în domeniul economic și modificarea legislației la compartimentul dat, atragerea investițiilor directe străine și oportunitățile oferite de autorități pentru companiile de peste hotare, precum și alte probleme cu care se confruntă mediul de afaceri, au fost discutate astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul unui dejun de afaceri, organizat de Asociația Patronală ”Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham Moldova).



Scopul evenimentului a fost stabilirea unui dialog deschis între mediul de afaceri și conducerea Ministerului Economiei, schimb de opinii vizavi de proiectele legislative și normative implementate de autorități pe mai multe dimensiuni, identificarea soluțiilor în depășirea divergenților apărute în procesul de armonizare a cadrului legislativ, în special la compartimentul comerțului interior, taxe de mediu, etc.



Vicepremierul Octavian Calmîc a făcut o trecere în revistă a principalilor indicatori, înregistrați pe parcursul anului 2016, precum și prioritățile autorităților, în special a Ministerului Economiei, pentru anii viitori. În context, ministrul Octavian Calmîc a menționat că Ministerul Economiei și-a stabilit un șir de priorități pentru anul 2017, principalele vizând implementarea reformelor în sectorul energetic, infrastructura calității, mediul de afaceri, relațiile comercial-economice externe, etc. ”Pentru realizarea obiectivelor propuse ne propunem un dialog deschis și transparent cu partenerii de dezvoltare, mediul de afaceri, alți actori importanți, care pot contribui la implementarea programelor și strategiilor de dezvoltare elaborate de Guvern”, a accentuat Octavian Calmîc.



Potrivit ministrului Economiei, în acest scop instituția își propune organizarea mai multor evenimente de promovare atât în țară, cât și peste hotarele, inclusiv prin prisma conceptului ”diplomației economice”, care presupune modificarea activității reprezentanților economici în misiunile diplomatice din străinătate. ”Un prim exemplu, foarte reușit, a fost Forumul de afaceri, organizat la București de Ambasada Republicii Moldova de acolo, în colaborare cu Ambasada SUA din România și AmCham România. În cadrul acestui eveniment am reușit să prezentăm oportunitățile noastre investiționale și de alt gen pentru reprezentanții a circa 240 de companii americane, românești, ucrainene și din alte țări, care sunt prezente în România”, a accentuat Octavian Calmîc, menționând că pentru promovarea exporturilor, a mărfurilor autohtone pe alte piețe, din bugetul de stat au fost alocate peste 35 milioane de lei, drept suport agenții economici care participă la expoziții sau forumuri internaționale cu producția sa.





În cadrul evenimentului membrii AmCham Moldova au adresat mai multe întrebări vizavi de planurile și prioritățile Ministerului Economiei în domeniile de interes pentru comunitatea de business și impactul acestora asupra mediului de afaceri, înaintând un șir de propuneri care vizează îmbunătățirea dialogului bilateral și unificarea eforturilor pentru dezvoltarea unei economii durabile.

Imagini