Intensificarea comerțului cu UE nu se bazează pe hotărârile politice ale autorităților, dar pe deciziile companiilor și consumatorilor autohtoni. Mai mult, intensificarea comerțului Republicii Moldova cu UE nu s-a desfășurat în detrimentul Federației Ruse și a Uniunii Economice Euroasiatice (UEE).



Acestea sunt unele din concluziile grupului de economiști din cadrul German Economic Team, care consultă Guvernul Republicii Moldova pe chestiuni de politică economică și au fost făcute în urma analizei de impact a implementării Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC/DCFTA) în primii doi ani.



Prezentând rezultatele studiului specialiștilor din cadrul Ministerului Economiei, experții germani au constatat că tendința de intensificare a comerțului cu UE a început cu mai mult de 10 ani în urmă, până la semnarea ZLASAC. Datele statistice demonstrează că începând cu 2004, exporturile moldovenești către UE au crescut anual în medie cu peste 10 la sută, iar după semnarea acordului Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al țării noastre, însumând peste 65% din exporturi. În context, experții GET au menționat că ”intensificarea comerțului cu UE nu se bazează pe decizii politice ”artificiale”, dar pe rezultatele deciziilor companiilor și consumatorilor autohtoni”.



Potrivit GET Moldova, în pofida faptului că în 2015 prețurile produselor de bază pe piața internațională au scăzut puternic, ZLSAC are un impact pozitiv asupra exporturilor Moldovei către UE, pe parcursul anului trecut fiind recuperate toate diminuările în întregime, depășind nivelul anului 2014 cu 6,9%, iar cel al anului 2015 cu 9,4%.



În context, experții GET Moldova au punctat că intensificarea comerțului cu UE nu s-a desfășurat în detrimentul Federației Ruse și UEE. ”Analiza noastră demonstrează în mod clar că ZLSAC a fost și constituie să fie benefic pentru economia Republicii Moldova. Dar este justificată și încercarea de a îmbunătăți relațiile comerciale cu Rusia, însă nu e deloc necesar ca aceasta să se întâmple cu riscul de a înrăutăți relațiile comerciale cu Uniunea Europeană”, a specificat dr. Ricardo Giucci, conducătorul GET Moldova.



În opinia lui Woldemar Walter, economist și unul din autorii analizei, ”nu este necesar de a alege între comerțul liber cu Rusia sau UE, deoarece ZLSAC este pe deplin compatibil cu acordul de liber schimb existent cu Federația Rusă. Moldova ar trebui să aibă drept obiectiv asigurarea comerțului liber cu ambele părți”. Potrivit experților, îmbunătățirea relațiilor comerciale cu Federația Rusă și UEE trebuie să constituie un obiectiv legitim al autorităților de la Chișinău, deoarece piața UEE reprezintă 17% din exporturile totale ale Republicii Moldova.



În concluzie experții GET punctează că autoritățile Republicii Moldova trebuie să continuei implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Comprehensiv, deoarece acest lucru este în interesul economic al țării și populației. Autorii studiului mai notează că ”orice chestionare a ZLSAC de către reprezentanții oficiali slăbește efectul Acordului și are un impact economic negativ asupra țării”. Mai mult, în aceste condiții potențialii investitori, interesați să producă în Moldova și să exporte în UE ar putea să amâne sau chiar să anuleze deciziile de implementare a proiectelor în economia națională.





Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, începând cu 2010, Echipa Economică Germană în Moldova (“GET Moldova”) susține Guvernul Republicii Moldova în domeniul stabilizării dezvoltării economice și modelării proceselor necesare pentru reformele economice. GET Moldova constituie o parte a proiectului „Consultanță guvernamentală la nivel înalt în numele Ministerului Federal al Economiei și Energiei“, care de asemenea include Ucraina, Belarus și Georgia.