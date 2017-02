Andrian Candu a discutat un plan de acțiuni pentru anul acesta cu Emma MacLennan, director al ”Eastern Alliance for Safe and Sustainable Transport”.



Președintele Parlamentului a acceptat oferta de a fi ambasador al siguranței rutiere și a propus promovarea mai multor proiecte, care vor ajuta la conștientizarea consecințelor excesului de viteză, precum și ale siguranței pietonilor.



Părțile au agreat mai multe acțiuni pe care Parlamentul și Andrian Candu, împreună cu experții internaționali, le vor promova în următoarea perioadă. În particular, a fost abordată siguranța în zona instituțiilor școlare, unde este nevoie de limitatoare de viteză și însemne rutiere. De asemenea, a fost discutat un proiect de suport pentru distribuirea gratuită a scaunelor auto pentru nou-născuți. Un alt proiect care ar putea fi implementat este legat de distribuirea reflectorizantelor, care ar proteja pietonii pe timp de noapte, lucru reglementat de legislație, dar care încă foarte puțin este respectat în Republica Moldova.



În urma discuției, oficialii au decis ca, în luna mai, să fie organizată o campanie de informare și promovare a securității rutiere, precum și să fie pregătit un set de amendamente la legislația existentă, pentru a reduce numărul accidentelor în țara noastră.



Întâlnirea de astăzi a fost precedată de o discuție a Președintelui Parlamentului cu Emma MacLennan în timpul vizitei de lucru a lui Andrian Candu în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în februarie curent, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.