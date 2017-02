Aspectele colaborării cu Forumul Economic Mondial (FEM) au fost discutate astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul întrevederii cu directorul executiv al FEM, Philipp Rosler, aflat într-o vizită de lucru în țara noastră.



În cadrul dialogului, directorul executiv al FEM, Philipp Rosler, a menționat că la întrevederea cu Prim-ministrul Pavel Filip a lansat invitația autorităților naționale de a participa la Reuniunea anuală de la Davos din 2018, care este considerată unul din cele mai importante evenimente, unde șefii de state, guverne, lideri politici și cei mai influenți oameni de afaceri din lume, într-o serie de conferințe dezbat problemele cheie privind provocările globale.



Potrivit oficialului FEM, un prin pas important privind implicarea mai activă la Davos 2018 din luna ianuarie, ar fi participarea delegației Republicii Moldova la Anual Meeting of the New Champions, supranumit și Davos-ul de vară, care se va desfășura la finele lunii iunie curent, în orașul chinez Dalian, fiind abordate, în special, problemele de mediu și tehnologii, precum și problemele legate de schimburile economice, investițiile ecologice și de alt gen, etc. În opinia lui Philipp Rosler, stabilirea unor relații de cooperare dintre WEF și Republica Moldova, va permite țării noastre de a participa la discuții de nivel mondial, privind agenda economică globală și regională.



Ministrul Octavian Calmîc a mulțumit pentru invitații și interesul FEM de a stabili un parteneriat eficient de cooperare cu Republica Moldova, deoarece platforma Forumul Economic Mondial, care întrunește peste 1000 de companii de top din lume, deschide noi oportunități pentru țara noastră de a stabili parteneriate reciproc avantajoase, realiza strategiile și programele de dezvoltare a economiei naționale. ”Ținând cont de formatul FEM și obiectivele programului de guvernare a actualului Executiv, consider că colaborarea bilaterală ne va deschide noi oportunități în realizarea programelor noastre de reformare și modernizare a sectoarelor ce țin de domeniul energetic, comerț internațional și investiții, tehnologii IT, infrastructură, etc”, a menționat ministrul Economiei.



Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, Octavian Calmîc a mai specificat că un alt subiect de interes în procesul de colaborare bilaterală cu FEM constă în identificarea unor proiecte de consultanță și expertiză din partea Forumului Economic Mondial în crearea parteneriatelor publice private, promovarea diplomației economice, elaborarea strategiilor de dezvoltare sectorială al economiei naționale, precum și alte domenii de interes național.



Forumul Economic Mondial (World Economic Forum), considerată și Organizație Internațională pentru Cooperare Publică – Privată, este o structură elvețiană non-profit, creată în 1971, care are drept obiectiv îmbunătățirea stării economiei mondiale. Anual, la finele lunii ianuarie, FEM organizează reuniunea șefilor de state, guverne, lideri politici și cei mai influenți oameni de afaceri din lume, unde sunt discutate problemele globale cu care se confruntă țările lumii, precum mai susținând anual și alte 6 – 8 întruniri regionale cu tematici care vizează majoritatea statelor.