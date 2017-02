Ministerul Economiei își propune de a fi un punct integrat de contact al Guvernului României în realizarea proiectelor de colaborare bilaterală cu Republica Moldova pe toate dimensiunile. Declarația a fost făcută astăzi de ministrul Economiei al României, Alexandru Petrescu, în cadrul întrevederii cu viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, aflat într-o vizită de lucru la București.



Potrivit ministrului Petrescu, relațiile bilaterale dintre România și Republica Moldova sunt în ascesiune, dar există încă multe posibilități de impulsionare a acestora pe toate dimensiunile. Ministrul Alexandru Petrescu a reconfirmat susținerea fermă a României pentru parcursul european al Republicii Moldova, apreciind, totodată, nivelul atins de relațiile bilaterale economice și demersurile concrete pentru derularea proiectelor comune, mai ales pe palierul economic, unde pot fi implementate multe parteneriate până la atingerea nivelului maxim de colaborare. ”Este esențial pentru mine să dăm substanță și să concretizăm cât mai mult proiectele pe care le avem pe agenda comună. Consider foarte importantă eficientizarea realizării proiectelor majore în domeniile gazelor naturale și energiei electrice. Țin să subliniez că pentru finalizarea interconectării rețelelor de transport energie, un obiectiv strategic pentru ambele state, am alocat resurse financiare importante şi am instituit toate mecanismele inter-instituționale necesare”, a precizat ministrul român al Economiei.



La rândul său, vicepremierul Octavian Calmîc a mulțumit autoritîților române pentru susținerea oferită Guvernului Republicii Moldova în implementarea obiectivelor de dezvoltare strategică pe toate dimensiunile, inclusiv în sectorul energetic, prin realizarea proiectelor de infrasttuctura in domeniu: conducta de gaz și interconexiunea electrică cu România; în domeniul infrastructurii, etc. ”Guvernul Republicii Moldova are o agendă ambițioasă de reforme pe toate dimensiunile, care poate fi realizată într-o colaborare atât pe interior a tuturor instituțiilor de stat, cât și cu partenerii de dezvoltare. În context, România rămâne a fi unul din principalii parteneri ai Republicii Moldova și apreciem nivelul nostru de colaborare bilaterală, incluisv ne asteptam la un suport mai activ în implementarea reformelor anunțate de Guvernul de la Chisinau”, a menționat Octavian Calmîc.



Interlocutorii au făcut un schimb de opinii privind dezvoltarea relațiilor comercial-economice, menționând că Comisia mixtă de cooperare economică și grupele de experți, instituite pe mai multe domenii, reprezintă o platformă foarte bună pentru impulsionarea acestor relații, inițierii unor proiecte investiționale comune. Miniștrii Calmîc și Petrescu au convenit ca următoarea ședință a Comisiei să fie organizată la București în semestrul doi al anului curent.



În scopul aprofundării dialogului bilateral, Octavian Calmîc l-a invitat pe omologul său să întreprindă o vizită de lucuru la în Republica Moldova în prima decadă a lunii martie curent.



România este primul partener comercial al Republicii Moldova. La finele anului 2016 comerţul bilateral a înregistrat un volum de 1,38 miliarde USD. Se remarcă o ușoară creștere a acestuia cu 2,35%, pe fondul majorării exportului român cu 1,49% (0,8 miliarde USD) şi a importului cu 3,68% (0,5 miliarde USD) Republica Moldova se menţine pe locul 4 (cu o pondere de 5,24%) ca destinație extracomunitară pentru produsele românești, după Turcia (1,3 miliarde USD), SUA (0,7 miliarde USD) și Federația Rusă (0,7 miliarde USD). Ca furnizor pentru piaţa română, produsele din Republica Moldova ocupă locul 8 (cu o pondere de 3,23%) pe spaţiul necomunitar, după China, Turcia, Federația Rusă, Kazahstan, Ucraina, SUA, Coreea de Sud, a anunțat Ministerul Economiei din Republica Moldova, într-un comunicat.