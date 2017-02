Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) urmează să aloce, în acest an, suplimentar circa 10 milioane de lei pentru contractarea investigaţiilor la hepatite cronice virale şi ciroze hepatice B, C, D, în scopul iniţierii şi efectuării tratamentului antiviral. În acelaşi timp, volumul serviciilor respective va creşte cu până la 11 mii de investigaţii.



Persoanele asigurate care vor iniţia şi urma tratamentul antiviral al hepatitelor cronice virale şi cirozelor hepatice B, C, D pot efectua gratuit investigaţiile de laborator în cadrul următoarelor instituţii medico-sanitare, contractate de CNAM:



Zona Centru: IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală; SRL SC Imunotehnomed; SRL Micromed



Zona Nord: SRL Analiticmed



Zona Sud: SRL Synevo



Menţionăm că aceste servicii sunt de înaltă performanţă, fiind acoperite de CNAM din fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.



Pentru efectuarea investigaţiilor, persoana se adresează la una dintre instituţiile medico-sanitare sus-menţionate cu bilet de trimitere de la medicul infecţionist.