Astăzi, Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova a avut o întrevedere cu Președintele Parlamentului, Adrian Candu și Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, în cadrul căreia au abordat subiecte cu privire la situația politică, cea economică și socială din țară, inclusiv în contextul sesiunii parlamentare de primăvară-vară și eventualele acțiuni ce se impun în viitorul apropiat din perspectiva fiecărei instituții.

Președintele țării a anunțat că această întrunire constituie o încercare de a avea un minim dialog între instituțiile statului. Mai exact, între Guvern, Parlament și Președinție.

Totodată, Igor Dodon a constatat faptul că părțile au poziții diametral opuse pe unele chestiuni de principiu, însă sînt datori, ca demnitari, să identifice și unele soluții de ordin social, în beneficiul cetățenilor: ”Subiectele pe care insist și față de care avem păreri absolut diferite sînt:

- consecințele negative în plan economic și social ale Acordului de Asociere cu UE. Am menționat că orice orientare geopolitică poate avea legitimitate deplină doar dacă este aprobată de cetățeni prin referendum;

- semnarea Acordului de Colaborare cu Uniunea Euroasiatică. Am anunțat că intenționez să semnez acest Acord deja pe data de 3-4 aprilie, curent;

- declanșarea alegerilor parlamentare anticipate cît mai urgent posibil. Am anunțat că voi veni cu inițiativa de modificare a Constituției pentru sporirea prerogativelor președintelui în acest sens, la începutul săptămînii viitoare;

- anularea Legii cu privire la punerea pe spatele cetățenilor a miliardelor furate. Am reiterat faptul că voi face tot posibilul ca oamenii să nu plătească un bănuț pentru rambursarea banilor furați;

- renunțarea la deschiderea oficiului NATO în Chișinău și negocierea cu NATO a unui acord de recunoaștere a neutralității Republicii Moldova”.

Totodată, Igor Dodon a declarat că au fost și anumite subiecte la care oficialii au convenit să întreprindă acțiuni comune:

” - reintegrarea țării și soluționarea diferendului transnistrean - aici am convenit să creăm o platformă comună la nivel de experți și funcționari din cadrul Președinției, Parlamentului, Guvernului pentru a avansa în ce privește subiectul dat;

- am propus mai multe soluții pentru majorarea substanțială a cuantumului pensiilor. Am expus viziunea președinției cum este posibil financiar, am căzut de acord cu toții că e absolut necesar să găsim o soluție;

- majorarea fondului de subvenționare în agricultură. Am condiționat promulgarea legii cu identificarea soluțiilor pentru sporirea alocațiilor financiare pentru agricultori. Am propus mai multe opțiuni pe care am convenit să le examinăm de comun”, a declarat Președintele țării.

Potrivit șefului statului, astăzi a avut loc un început de dialog, fie și în contrasens, exprimîndu-și speranța că acesta va continua, cel puțin pe unele subiecte de ordin social și economic, pentru beneficiul cetățenilor care nu trebuie să sufere din cauza confruntărilor politice, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.