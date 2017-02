Președintele Parlamentului a discutat, în premieră, cu Președintele Republicii Moldova și Prim-ministrul, într-un format trilateral, subiectele de actualitate. ”Instituțiile pe care le reprezentăm trebuie să-și desfășoare activitatea conform Constituției, să funcționeze și să nu existe blocaj intern instituțional”, a declarat Andrian Candu, după întrevedere.



Potrivit, Președintelui Parlamentului discuțiile nu au fost ușoare, dar nici așteptările nu au fost foarte mari. ”Este nevoie de un schimb de opinii prin prisma funcțiilor pe care le ocupăm. Chiar dacă nu am găsit consens și rămânem cu viziuni diferite, avem nevoie de aceste discuții pentru ca instituțiile statului să funcționeze”, a spus Candu.



”Am discutat cu argumente ce e mai bine pentru Republica Moldova. Doar prin apropierea și integrarea în Uniunea Europeană, prin implementarea calitativă a Acordului de Asociere, oamenii din Republica Moldova vor beneficia de garanții sociale și siguranță. Modelul Uniunii Europene presupune dezvoltarea dinamică și calitativă a statului. Nu am văzut niciun stat din Uniunea Eurasiatică să aibă dezvoltarea despre care am vorbit”, a menționat Președintele Parlamentului. În context, dânsul s-a arătat sceptic față de intenția Președintelui Dodon de a semna în aprilie un memorandum de cooperare cu Uniunea Euroasiatică, chiar dacă documentul nu presupune efecte juridice.



Totodată, Andrian Candu a încercat să explice Președintelui că deschiderea biroului NATO la Chișinău nu va prejudicia statul de neutralitate al Republicii Moldova. Președintele Parlamentului a amintit că Biroul NATO, ” un fel de ambasadă”, va fi civil și fără caracter militar.



Referindu-se la declarațiile Președintelui Dodon despre intenția de a organiza un referendum pentru obținerea unor competențe suplimentare, Andrian Candu a calificat drept inoportun un asemenea scenariu. ”Moldova are o istorie și o experiență deloc bună de luptă pentru competențe. Constituția prevede toate mecanismele ca cele trei instituții ale statului să funcționeze bine și coordonat”. Comentând declarațiile Președintelui Dodon despre declanșarea alegerilor anticipate, Președintele Parlamentului a amintit că „Moldova are nevoie de stabilitate, consolidare economică și previzibilitate. Orice declarații despre alegeri și referendum pun în pericol politicile țării și atractivitatea Republicii Moldova pentru investitori”.



”Pentru noi este important să nu tratăm politic subiectul mediului de afaceri, business, locuri de muncă și economie. Indiferent de zona politică din care venim, investitorii trebuie să se regăsească în condiții bune, iar investițiile și activele lor să fie protejate”, subliniat Andrian Candu, precizând că la subiectul investițiilor și business au fost identificate abordări comune.



Un alt subiect în care s-a decis cooperarea este reglementarea conflictului transnistrean. Părțile au agreat formarea unui grup de experți, reprezentanți ai celor trei instituții, pentru elaborarea unor propuneri în procesul de negocieri în formatul 5+2. Poziția Președintelui Parlamentului în această problemă este că reglementarea trebuie să ducă la reintegrarea țării și integritatea teritorială a Republicii Moldova.



Amintim că aceasta este prima întâlnire a Președintelui Parlamentului cu Președintele țării și Prim-ministrul de la inaugurarea lui Igor Dodon în funcția de șef al statului, în noiembrie 2016, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.