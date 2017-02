Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) anunță lansarea concursurilor "Marca comercială a anului 2016" și Premiul pentru realizări în domeniul calității 2016.



Anuțul privind lansarea concursurilor a fost făcut de Directorul general AGEPI, Octavian Apostol și președintele CCI, Sergiu Harea, în cadrul unei conferințe de presă desfășurată pe 17 februarie curent.



La concursul "Marca comercială a anului 2016" pot participa întreprinderi şi organizaţii cu diverse forme de proprietate, persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, precum şi persoane fizice care produc bunuri materiale şi/sau prestează servicii pe teritoriul țării. La concurs se admit doar mărcile comerciale (naţionale şi străine) care la momentul depunerii cererii de participare sunt înregistrate şi valabile pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislaţiei în vigoare.



Mărcile se depun la concurs şi se examinează la următoarele nominalizări: Conform criteriilor de consum: Marca comercială „Aprecierea consumatorilor", Marca comercială „Marcă locală”. Conform criteriilor de professionalism: „Debutul anului”, Marca comercială „Export", Marca comercială „Inter", Marca comercială „Favorita anului", „Marca comercială responsabilă social", ”Marcă consacrată”, Nominalizarea „Rebranding”, Nominalizarea închisă „Reputaţie şi încredere”.



Participanții la concurs vor concura pentru premiul mare - Mercuriul de Aur, medaliile de aur, de argint şi de bronz la cele 9 nominalizări ale concursului.



În scopul stimulării participării la concurs a mai multor întreprinderi mici și mijlocii care dețin mărci comerciale proprii, organizatorii oferă o reducere de până la 50% din taxa de participare la concurs și reduceri de 20% pentru o listă de servicii prestate de Camera de Comerț și Industrie, cum ar fi promovarea ofertelor comerciale, participarea la expoziții și misiuni economice, eliberarea certificatelor de origine etc.



De asemenea, participanții înscriși la concurs beneficiază de un set de facilități din partea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, și anume: organizarea seminarelor/trainingurilor în domeniul proprietății intelectuale pentru angajații participanților la concurs, promovarea mărcilor laureate ale concursului în publicațiile AGEPI, consultanță gratuită la înregistrarea mărcilor și servicii de prediagnoză a proprietății intelectuale.



În cadrul conferinței de presă, organizatorii au anunțat reducerea taxei de participare la concursul "Marca comercială a anului 2016" cu 50 %.



Concursul „Marca comercială a anului" a fost inițiat în anul 2003 și are drept scop promovarea practicilor de succes în domeniul businessului, familiarizarea consumatorilor cu cele mai bune mărci de pe piața autohtonă, precum și remarcarea celor mai competitive întreprinderi din Republica Moldova.



Concursul „Premiul pentru realizări în domeniul calităţii bunurilor și serviciilor” care are drept scop de a identifica companiile ce au implementat cu succes managementul calității și promovează abordările moderne ale calității, este la cea de a III-a ediție, fiind lansat în 2014 de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu Centrul Naţional de Acreditare, Institutul Naţional de Metrologie, Institutul Naţional de Standardizare și Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.



Premiul este acordat anual pe bază de concurs companiilor și organizațiilor cu diverse forme de proprietate, persoane juridice/fizice înregistrate în Republica Moldova, care produc bunuri materiale şi/sau prestează servicii pe teritoriul ţării, pentru obținerea unor rezultate semnificative în domeniul calității produselor și serviciilor, asigurarea siguranței acestora, precum și pentru punerea în aplicare a managementului calităţii.



La concurs pot participa întreprinderi micro şi mici cu numărul angajaţilor până la 49 pers. şi suma anuală a veniturilor de la vânzări până 25mln. lei; întreprinderi medii cu numărul angajaţilor de la 49 până la 249 pers. şi suma anuală a veniturilor de la vânzări până 50mln. lei; întreprinderi mari cu numărul angajaţilor peste 249 (cu excepţia întreprinderilor pe poziții monopol naturale) şi suma anuală a veniturilor de la vânzări mai mult de 50mln. lei și desigur întreprinderile pe poziții monopol naturale și cele declarate dominante pe piețe relevante, conform prevederilor legale.



Participanții vor fi premiați după unele criterii, cum ar fi obţinerea rezultatelor performante de o calitate înaltă; creşterea valorii create pentru consumator; gestionarea activităţii bazată pe orientare strategică, stimulare şi responsabilitate; crearea parteneriatelor; promovarea creativităţii şi inovaţiei; managementul procesual; obţinerea succeselor cu ajutorul personalului; promovarea creativităţii şi inovaţiei și desigur responsabilitate pentru dezvoltare durabilă. Marele premiu al concursului este „Zeița calității".



Câștigătorii concursurilor vor fi premiați pe data de 8 iunie 2017, în cadrul Galei Businessului Moldovenesc.



Reamintim că, pentru titlul de „Marca comercială a anului 2015" au concurat 60 de mărci comerciale înregistrate pe piața Republicii Moldova. Cele mai multe cereri de participare au fost depuse pentru nominalizările „Favorita anului" și „Aprecierea consumatorului". La concursul „Premiul pentru realizări în domeniul calității", ediția a II-a, au luat parte 30 de agenți economici.



Cererile de participare la Concurs pot fi depuse până pe 31 martie 2017, iar dosarul până pe 17 aprilie 2017 la sediul Camerei de Comerț și Industrie: bd. Ştefan cel Mare, 151, etaj 2, of. 9; Tel/fax: 022 21-07-25, email carolina.chiper@chamber.md, Direcţia relaţii internaţionale şi evenimente de afaceri.



Detalii despre concursul „Marca comercială a anului", regulament și formulare de aplicare găsiți la următoarea adresă: http://marca.chamber.md/.