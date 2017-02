Comisia administrație publică, dezvoltare regională, mediu și schimbări climatice a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul Strategiei naționale privind managementul deșeurilor radioactive pe anii 2017-2026 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia.



Potrivit proiectului, scopul acestuia este de a reduce expunerea la radiaţii ionizante a populaţiei, prin stoparea procesului de contaminare radioactivă a mediului, sortarea şi reducerea volumului deşeurilor radioactive şi remedierea teritoriilor contaminate. Astfel, pe parcursul a următorilor 10 ani urmează a fi implementate mai multe metode tehnice de gestionare a deșeurilor radioactive și acțiuni de management.



Deșeurile solide provenite în urma dezafectării sau scoaterii din uz a instalaţiilor radiologice sau nucleare vor fi mărunțite, stocate pentru dezintegrare, compactate, incinerate, incapsulate etc. Deșeurile lichide provenite din activităţi radiochimice sau medicale, scurgeri din surse radioactive uzate se prevăd a fi tratate, filtrate etc.



În acest scop, urmează a fi creată infrastructura căilor de acces, cea de delimitare a zonelor controlate și supravegheate pentru punctul de condiționare a deșeurilor, lansarea liniei de sortare și tratare, modernizarea punctului de dezactivare a mijloacelor de transport şi de protecţie, cu reconstrucţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare etc. Pentru implementarea tuturor acțiunilor sunt necesare 37 mln de lei, bani care urmează a fi accesați din fonduri externe.



Conform datelor statistice, în Republica Moldova există peste 6000 de surse radioactive, exploatate de circa 200 de agenţi economici - potenţiali generatori de deşeuri radioactive. Sursele radioactive provin din aplicaţii în industrie, medicină, agricultură, și cercetare.



În cadrul aceleeași ședințe, deputații au avizat pozitiv completarea cadrului juridic necesar pentru crearea, până în anul 2020, a 114 posturi teritoriale de salvatori şi pompieri. 31 dintre acestea deja activează, în prezent, pe teritoriul republicii. Potrivit autorilor, instituirea posturilor locale va asigura intervenții prompte în cazul incendiilor și altor riscuri asupra vieții oamenilor și stării bunurilor. În anul 2016, în incendii și-au pierdut viața 111 persoane, dintre care 8 copii.



Toate proiectele urmează a fi dezbătute și adoptate de plenul Parlamentului, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.