Comisia economie, buget și finanțe a aprobat, în ședința de astăzi, modificări în acest sens. Potrivit proiectului, termenul-limită de publicare a rezultatelor finale ale recensământului se va aproba de Guvern, la propunerea Comisiei Naţionale pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor. Această reglementare lipsește actualmente din legislația națională, fapt care a tergiversat anunțarea datelor recensământului din 2014. De asemenea, deputații au aprobat, în prima lectură, proiectul cu privire la statistica oficială.



În cadrul aceleeași ședințe, membrii Comisiei au aprobat ratificarea Acordului de finanțare pentru Programul transnațional Dunărea 2014 – 2020 între Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Economiei Naționale al Ungariei. Potrivit proiectului, acesta presupune alocarea a 5 mln de euro sub formă de grant pentru implementarea proiectelor în regiunea Dunării, inclusiv de conservare și gestionare a patrimoniului natural și cultural, dezvoltarea sistemelor de transport durabil, promovarea eficienței energetice etc. Beneficiari ai proiectelor vor putea fi autorităţile publice locale și naţionale, organizaţiile neguvemamentale, instituţiile educaţionale, camera de comerţ şi industrie etc. Câștigătorii vor cofinanța proiectele cu 15 la sută din suma totală.



Comisia a decis organizarea audierilor publice asupra proiectului pentru modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de economii şi împrumut. În prezent, activează 287 de astfel de asociații pe teritoriul Republicii Moldova, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.