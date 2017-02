Irlanda are o experiență unică în atragerea investițiilor străine pe care ar putea să o împărtășească cu Republica Moldova. O solicitare în acest sens a fost transmisă de Președintele Parlamentului Andrian Candu la întrevederile cu Președintele Senatului Irlandei Jerry Buttimer și adjunctul acestuia Paul Cogblan. Întâlnirile au avut loc în marja vizitei Președintelui Parlamentului în Irlanda.



Potrivit lui Andrian Candu, Moldova dispune de mai multe oportunități pentru investiții, dar are nevoie de suport pentru dezvoltarea unei agriculturi de performanță, investiții în IT și sectorul financiar. Andrian Candu a invitat companiile avia low cost irlandeze – Aer Lingus și Ryan Air să opereze zboruri în Moldova.



La întrevederea cu Dail Eireann, șeful comisiei pentru relații externe, comerț și apărare, Președintele Parlamentului a solicitat suport, în baza experienței Irlandei în negocieri, pentru reglementarea diferendului transnistrean.



La invitația Președintelui Parlamentului Andrian Candu, parlamentarii din Irlanda urmează să vină într-o vizită în Moldova, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.