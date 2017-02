Proiectele care ar putea fi dezvoltate în Republica Moldova cu suportul Casei Regale a Regatului Unit al Marii Britanii au fost discutate la un lunch la Palatul Buckingham de Președintele Parlamentului Andrian Candu. Întâlnirea a avut loc în marja vizitei de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.



Cu această ocazie Președintele Parlamentului a transmis un set de vinuri Purcari, companie care în trecut se crede că a fost unul din furnizorii de vinuri pentru Casa Regală a Regatului Unit al Marii Britanii. Părțile au discutat mai multe proiecte și activități desfășurate de familia regală în alte regiuni ale lumii și posibilitatea extinderii acestora în Moldova.



Andrian Candu a fost însoțit la Palat de Principele Radu al României. Cei doi au avut, de asemenea, o întâlnire cu Andrew Parmley, Lord-Mayor, conducătorul districtului financiar al Londrei, unde au discutat oportunități de afaceri și au prezentat poziția pro-business a autorităților de la Chișinău. Lord-Mayor a fost impresionat de istoria vinicolă a Moldovei. Potrivit lui, investitorii din Regatul Unit al Marii Britanii sunt interesați de comerț liber, investiții transfrontaliere și noi oportunități.



Lord-Mayor este primarul entității administrative City of London, având rangul de ministru, și conducătorul districtului financiar al Londrei (City of London Corporation). Lordului Mayor are importantul rol de a promova afacerile londoneze în străinătate, de asemenea, el îndeplinește funcția de cancelar al universității City University London.



Împreună cu Principele Radu al României, Andrian Candu a vizitat Invictus Games Foundation. Președintele Parlamentului a discutat despre posibilitatea implicării eroilor din Moldova, care, servindu-și țara, au fost răniți și au ajuns să aibă o dizabilitate în echipa invincibililor.



De asemenea, Andrian Candu a vizitat Universitatea Kent, unde deja studiază câțiva tineri originari din Republica Moldova. Despre noi oportunități pentru studii și cercetări pentru tinerii noștri Președintele Parlamentului și Principele Radu al României au discutat cu profesorii, studenții și administrația instituției.



Președintele Parlamentului s-a aflat într-o vizită de lucru în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în perioada 6-8 februarie curent, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.