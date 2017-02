Igor Dodon a sosit la Bruxelles, unde va avea marți mai multe întâlniri cu responsabili europeni și euro-atlantici, aici intervenind și o vizită la sediul NATO, precum și în instituțiile europene, scrie Europa Liberă.



Vizita lui Dodon la Bruxelles este neobișnuită și stânjenește, întrucât pozițiile sale anti-UE și anti-NATO sunt cunoscute, însă el trebuie totuși primit ca un șef de stat asociat. Asociat Uniunii Europene, printr-un tratat deja ratificat și având în același timp un solid parteneriat cu NATO.



Moldova participă, de pildă, la misiunea NATO din Kosovo, dar cu toate astea, nimeni din serviciile NATO nu a putut încă să confirme, la solicitarea Europei Libere, dacă secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, îl va primi mâine, marți, pe Dodon, sau dacă acesta se va întâlni cu o persoană mai coborâtă în ierarhie, după ce a insistat că dorește să convingă NATO să renunțe la deschiderea unui birou de legătură la Chișinău, așa cum se convenise în timpul guvernului Filip.



La fel riscă să se întâmple și la Uniunea Europeană, unde el e presupus a se întâlni marți cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, și cu șefa diplomației UE, Federica Mogherini. Faptul că Dodon a anunțat explicit că e gata să ceară anularea Acordului de Asociere cu UE îl pune deja într-o categorie mult mai ostilă decât cea în care fusese fostul președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici. Ianukovici renunțase să mai semneze Acordul de Asociere, sub presiunea lui Putin. In cazul lui Dodon, însă, este mult mai grav, deoarece el dorește anularea unui tratat deja ratificat.



Dodon nu doar că urmărește anularea Acordului de Asociere cu UE, dar vrea să ducă Moldova în Uniunea Eurasiatică cu Rusia, Belarus, Kazahstanul, Kirghizstanul și Armenia.



„Vom discuta despre relatiile bilaterale, implementarea Acordului de Asociere cu UE, dar și despre deficiențele și lacunele care sunt evidente după doi ani de implementare. I-am transmis dlui ambasador UE la Chișinău proiectul Memorandumului privind Cooperarea dintre Comisia Economică Euroasiatică și Republica Moldova, acord care intenționez să fie semnat cu Uniunea Euroasiatică a lui Putin și care nu contravine Acordului de Asociere cu UE”, a spus Dodon.



In realitate, făcând asta, Dodon ar aduce Moldova exact în situația Armeniei, care a trebuit să renunțe la a mai negocia un tratat de asociere cu UE, după ce a ales să adere la Uniunea Eurasiatică cu Rusia. Ce spune el nu este câtuși de puțin real, pentru că o țară nu poate avea simultan un Acord de Asociere cu UE și să facă parte în același timp din Uniunea Eurasiatică cu Rusia. Pur și simplu, diferențele în tarifuri și regimuri de taxe nu permit acest lucru, fără a mai vorbi de piedicile politice.



În aceeași manieră misterioasă, nici ambasada Moldovei, nici cea a Azerbaijanului nu au dorit să confirme (dar nici nu au infirmat) că Igor Dodon s-ar întâlni în seara de luni 6 februarie la Bruxelles, la solicitarea liderului moldovean, cu presedintele Azerbaijanului, autoritarul Ilham Aliev, care si-a anulat în timpul zilei întâlnirea cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani.