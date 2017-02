După intrarea în vigoare a Acordului privind Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), Uniunea Europeană a devenit principalul partener comercial al Republicii Moldova. Și dacă în primii doi ani volumul exporturilor noastre în UE a crescut până la 65%, atunci scopul nostru este ca în următorii ani acest indiciu să constituie 80 – 85%. Declarația a fost făcută astăzi de viceprim-ministrul, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în cadrul Forumului moldo-austriac de afaceri, care se desfășoară în cadrul Expoziției Naționale ”Fabricat în Moldova”.



În context, ministrul Economiei a accentuat că Guvernul implementează un șir de programe și strategii privind crearea unui mediu de afaceri favorabil și atractiv pentru dezvoltare atât companiilor autohtone, cât și celor străine, care vin cu investiții în Republica Moldova. ”Diminuarea numărului organelor de control, eliminarea unui set întreg de acte permisive, crearea ghișeului unic, precum și alte inițiative ale Executivului fac piața autohtonă mai atractivă pentru investițiile străine directe toate domeniile”, a menționat Octavian Calmîc.



Potrivit vicepremierului, în aceste condiții, companiile din Austria au un potențial enorm de realizare a unor proiecte investiționale de succes în Republica Moldova, drept exemplu fiind Gebauer & Griller (GG), care implementează la moment un nou proiect investițional în țara noastră de 10 milioane euro. ”Astăzi Republica Moldova este unicul stat pe continent, care datorită acordurilor de liber schimb cu UE și CSI, oferă posibilitatea de export atât spre Vest, cât și Est a produselor fără achitarea taxelor”, a specificat ministrul Economiei.



Evoluția ascendentă a relațiilor comercial-economice dintre Republica Moldova și Austria a fost remarcată și de Richard Schenz, vicepreședintele Camerei de Comerț a Austriei, care a anunțat drept obiectiv pentru 2017 creșterea cu peste 7 la sută a schimburilor comerciale dintre două state. În acest scop, a menționat vicepreședintele Camerei de Comerț a Austriei, companiile austriece sunt gata să vină cu investiții în agricultură, construcții, transport, servicii IT, etc.



”Economia Austriei are un potențial suficient de investiții și este interesată în realizare unor noi proiecte în Republica Moldova, care datorită reformelor implementate de autorităților de la Chișinău, devine o piață atractivă pentru mediul de afaceri”, a specificat Richard Schenz.



Potrivit serviciului de presă al Ministerului Economiei, în opinia președintelui Camerei de Comerț și Industrie a Moldovei, Sergiu Harea, colaborarea dintre mediul de afaceri din Republica Moldova și Austria are o dinamică pozitivă, la moment pe piața autohtonă activând 96 de companii austriece sau mixte, situând Austria pe locul 9 în topul statelor cu cele mai mari investiții în țara noastră. ”Consider că Forumul de azi va constitui o platformă foarte bună pentru stabilirea unor noi parteneriate bilaterale, identificarea unor proiecte investiționale, care vor avea un efect pozitiv pentru economiile ambelor state”, a specificat Sergiu Harea.