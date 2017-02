Prim-ministrul Pavel Filip a avut, astăzi, o întrevedere cu Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Federației Ruse, Serghei Katîrin. Oficialii au discutat despre importanţa dinamizării relaţiilor comercial-economice şi impulsionarea dialogului dintre agenţii economici din cele două ţări.



În cadrul dialogului, Premierul a spus că a discutat despre posibilităţile de intensificare a parteneriatului comercial-economic bilateral cu Preşedintele Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, şi Prim-ministrul rus Dmitri Medvedev în cadrul summit-urilor CSI, care au avut loc anul trecut. „Conjunctura actuală ne oferă condiţiile necesare pentru a dinamiza relaţiile noastre comerciale”, a punctat Pavel Filip.



La rândul său, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Federației Ruse, a specificat că în acest an se atestă un interes deosebit din partea oamenilor de afaceri ruşi pentru a participa la expoziţia „Fabricat în Moldova”. Astfel, în Republica Moldova au venit peste 60 de agenţi economici din 17 regiuni ale Federaţiei Ruse, iar unii dintre ei au semnat deja contracte cu companiile moldoveneşti. Totodată, Camerele de Comerţ şi Industrie din cele două state au convenit să intensifice schimbul de informaţii privind posibilităţile investiţionale.



În context, Serghei Katîrin a spus că există posibilitatea ca şi agenţii economici din Republica Moldova să participe la expoziţiile organizate pe teritoriul Federaţiei Ruse. „Moldova are ce arăta şi are produse cu care să participe la expoziţii. Producţia moldovenească e bine cunoscută pe piaţa rusă”, a spus Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Federației Ruse, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.