Primăria municipiului Chișinău informează că din acest an, în capitală, vor fi înlocuite contoarele de apă vechi cu aparate noi, electronice, de precizie înaltă și cu citire la distanță.



Un program în acest sens a fost lansat astăzi, 20 ianuarie 2017, în cadrul unei conferințe de presă, cu participarea primarului general, Dorin Chirtoacă și a Veronicăi Herța, director al S.A. "Apă-Canal Chișinău".



Primarul capitalei a precizat că necesitatea inițierii Programului municipal de înlocuire a contoarelor de apă cu aparate electronice, cu citire a datelor la distanță, inclusiv online, vine din motivul plângerilor din partea cetățenilor vizavi de repartizarea diferenței de volum înregistrate la apometrul de la branșamentul blocului de locuințe și datele din apartamentele cetățenilor; precizia redusă a apometrelor mecanice, dificultatea operatorului furnizorului de apă de a citi datele contorului, acumularea pierderilor din partea furnizorului de apă etc.



În 2013 a fost inițiat un proiect pilot pentru a testa avantajele noilor contoare, cele electronice. Potrivit directorului S.A ."Apă-Canal Chișinău", Veronica Herța, în blocurile cu contorizare sută la sută electronică a consumului de apă, diferența de volum este de doar 1%, față de 500m³ în blocurile cu contoare mecanice.



Procesul de înlocuire a contoarelor vechi cu aparate noi, electronice, va dura câțiva ani și va începe de la blocurile unde se înregistrează cele mai mari diferențe de volum.



Toate cheltuielile de instalare a aparatelor noi de măsurat vor fi suportate de către furnizorul de apă. Inițial pentru înlocuirea apometrelor vor fi utilizați banii întreprinderii, însă în prezent sunt purtate negocieri cu reprezentanții BERD și BEI pentru alocarea surselor financiare necesare. În acest an sunt prevăzuți 5 milioane lei în scopul înlocuirii apometrelor de către "Apă-Canal Chișinău".



Contoarele noi, electronice, vor fi achiziționate în urma licitației. Costul unui aparat este de circa 1000 lei.