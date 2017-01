Dragi reprezentanți ai mass-media, stimați concetățeni,



La un an de existență a acestui guvern, poate că e bine să facem și noi ce face orice om gospodar. Să tragem linie și să facem totalurile.



Sigur se pot face multe evaluări. Multe raportări am văzut și de la ministere. Au fost lucruri care au mers mai bine și lucruri care scârțâie în continuare și trebuie reparate. Dar eu cred că înainte să ne uităm la orice cifre, trebuie să ne uităm la oameni, la comunități și să vedem ce am putut face pentru ei, nemijlocit, în 2016.



A fost un an greu. Un an în care nu se puteau face minuni. Veneam după un 2015 care a secătuit țara și de bani, și de respectul străinilor în puterile ei, fie că vorbim de parteneri de dezvoltare ori de investitori. Deși unii, pentru că a fost un an electoral, turnau la televizor promisiuni, unele mai gogonate ca altele.



Dar a fost un an în care am reușit două lucruri care sunt mai de preț decât raportările. În primul rând, am recuperat credibilitatea Republicii Moldova în lume. Azi partenerii de dezvoltare ne privesc din nou cu încredere. Or asta înseamnă și bani reali, care au început să vină iar în țară. Și cred eu că al doilea lucru important este că am reușit să reaprindem o mică speranță în acest popor că sunt șanse de mai bine. Că sunt șanse ca, în viitor, să se trăiască și aici ca în țările în care azi, din păcate, încă exportăm forță de muncă.



Eu sunt conștient că la acest moment e dificil să convingi atâția oameni care o duc greu în țara aceasta că în 2016 a fost creat cadrul real pentru ca în anii următori să construim lucruri solide. Lucruri care să nu pice la prima criză. Dar mai știu că cei care se pricep la cifre, la economie, înțeleg foarte bine că pașii făcuți de acest Guvern au repus Moldova pe drumul cel bun. Și ei, și partenerii străini știu că reformele, odată ce apucă să fie implementate până în ultimul sat, produc efecte clare în viața fiecărui om. Anume astfel de reforme profunde am început noi în 2016. Și pe măsură ce oamenii vor înțelege rostul lor, nici o criză nu va mai putea opri schimbarea și modernizarea acestei țări.



Rolul nostru însă, și aici mai avem încă de învățat, este să știm să le explicăm oamenilor, zi de zi, de ce aceste reforme, care sună, de multe ori, foarte tehnic pot transforma Moldova într-o țară asemănătoare cu cele în care mulți tineri azi visează să plece.



De aceea primul lucru pe care am fost nevoiți să îl facem, înainte de orice reformă, a fost să ne concentrăm asupra măsurilor sociale. Pentru că riscul de a intra în incapacitate de plată a pensiilor și salariilor era major. Măsurile sociale au fost așadar de primă urgență la începutul anului trecut. Cu ele am urmărit ușurarea traiului acelor categorii de cetățeni care se descurcă cel mai greu. Am crescut salariul minim garantat în sectorul real de la 1.900 la 2.100 lei, am indexat pensiile cu 10%. Da, vorbesc despre indexarea pensiilor ca o realizare pentru că și ea părea suprarealistă la începutul anului. Am crescut indemnizațiile pentru creșterea copilului. În paralel, am demarat o foarte necesară reformă a sistemului de pensii, care va asigura corectitudinea în sistem și va crea resursele pentru a-l susține pe termen lung. Nu este echitabil când pensia unor categorii constituie 75% din salariul mediu, pe când la marea majoritate a pensionarilor această rată de înlocuire este de trei ori mai mică, de doar 26% raportat la salariu. Totodată, nu este echitabil când unii contribuabili au și alte facilități inexplicabile ce țin, de exemplu, de vârsta de pensionare sau stagiul de cotizare. Prin reforma pe care o implementam aceste nedreptăți sunt înlăturate.



Am reușit o reducere importantă, cu 40%, a prețurilor la circa 160 de medicamente. Înainte de aceasta, am majorat cu 50% alocările pentru medicamente compensate și am extins lista acestora cu 67. Astfel, familiile din Moldova plătesc mai puțin pentru procurarea medicamentelor. Pe de altă parte, am dispus creșterea cu 20% a salariilor lucrătorilor medicali, dar și aprobarea, în cadrul acestei majorări salariale, a unui nou mecanism de salarizare, în baza indicatorilor de performanță.



Eu știu că aceste măsuri nu sunt de ajuns când sărăcia este încă la un nivel ridicat, dar am încercat să rezolvăm cele mai urgente probleme ale oamenilor, în paralel cu deblocarea proiectelor mari, care vor aduce, în anii următori, efecte mult mai consistente pentru fiecare cetăţean.



Și pentru că tot a venit vorba despre cifre și proiecte mari, economiștii înțeleg cu siguranță patru dintre ele care ne fac să fim optimiști în 2017. Prima: aproximativ 500 de milioane de euro reprezintă totalul sumelor externe deblocate pentru Moldova numai pentru anul 2016. A doua cifră: peste 350 de milioane de euro deblocați deja pentru următorii ani. A treia cifră: creștere economică prognozată de specialiști de aproximativ 3,5 la sută din PIB. Și în fine, a patra - rata inflației de 2,4 la sută, a doua cea mai mică rată a inflației din cei 25 de ani de independență.



Stimați concetățeni,



Am preluat acest Guvern în condiții complicate, într-un moment de profundă criză politică, economică și socială. Am spus încă de la preluarea mandatului că singura șansă a acestui guvern este să evite politizarea excesivă și populismul. Să vorbească mai puțin și să facă mai mult. Am spus atunci că trebuie să lucrăm corect cu partenerii de dezvoltare.



Un alt element, fundamental, care a contribuit la eficientizarea guvernării a fost relația cu partenerii externi. Cu fiecare promisiune respectată, Guvernul a dat dovadă că este capabil să-și asume și să respecte angajamente serioase. Relația noastră cu partenerii de dezvoltare se bazează acum pe sprijin pentru acțiuni și rezultate concrete. Este o abordare pe care o consider corectă, stimulativă pentru guvernare și le mulțumesc partenerilor noștri pentru sprijinul consistent pe care îl acordă cetățenilor Republicii Moldova și modernizării țării noastre.



Toți aceia care au atacat intern și extern eforturile Guvernului și Parlamentului, toți cei care au încercat să blocheze aprobarea programului cu FMI, să zădărnicească eforturile funcționarilor publici, ale tuturor cetățenilor de bună credință de a reface stabilitatea țării, azi primesc un răspuns foarte dur al realității. Vorba cântecului:- "Da noi ne bucuram în ciuda lor....." pentru rezultatele obţinute. Sper ca tot realitatea să îi trezească și să îi oprească din alte asemenea încercări cinice de a ține țara în criză și instabilitate. Iar mesajul meu pentru acești politicieni, așa zisa noua clasă politică, este următorul: Demonstrați că sunteți mai buni decât partidele de la guvernare, nu că sunteți mai răi și distructivi, așa cum ați făcut în 2016! Guvernul așteaptă cu interes de la opoziție idei și soluții constructive, realiste și utile pentru oameni! Și aș vrea să înțelegeți din cifrele de mai sus că bruiajul vostru cinic nu a dat rezultate. Moldova nu s-a adâncit în criză politică, socială și economică, dimpotrivă, a depășit cu succes criza de la începutul anului trecut.



Cu toții avem însă păcatele noastre, facem greșeli uneori, dar eu mi-aș dori ca în Moldova să ajungem în sfârșit la o abordare constructivă. Îmi doresc o competiție politică mai corectă, care să aibă la bază o concurență de idei bune pentru oameni. Consider anul 2016 ca fiind unul din care guvernarea trebuie să învețe că doar rezultatele pot fi cartea ei de vizită. Doar acestea pot aduce credibilitate, atât în plan intern, cât și extern. Cred sincer că partidele din opoziție trebuie să învețe să fie mai bune decât cele de la guvernare, să înțeleagă corect eșecul pe care l-au înregistrat în campania de blocare a activității Guvernului.



Doamnelor și domnilor,



După primul an de guvernare, lucrurile se schimba si avem certificare internațională: chiar vinerea trecută, agenția internațională Moody's, un reper pentru investitorii străini, a îmbunătățit ratingul de țară al Republicii Moldova de la "Negativ B3" la "Stabil". Tot săptămâna trecută, Comisia Europeană ne-a oferit un program de asistență macrofinanciară de 100 milioane de euro pentru stabilizare și dezvoltare. Dar, așa cum am mai spus, ratingul cel mai important pe care trebuie să îl primească Moldova este de la cetățenii ei. Or datoria guvernului pe care îl conduc este să muncim zi de zi, să îmbunătățim treptat aceste cifre de care vă vorbesc, astfel încât ele să devină bunăstare concretă în casele oamenilor.



Ceea ce s-a reușit în 2016 ne permite să construim. Și asta se datorează câtorva rezultate.



În noiembrie, spre exemplu, țara noastră a semnat un Acord cu Fondul Monetar Internațional de 180 milioane de dolari. Datorită lui Moldova e susținută în adoptarea reformelor structurale în următorii ani. Nu ar fi fost posibil acest lucru dacă nu am fi dovedit că suntem capabili să adoptăm și să implementăm reforme dificile. Nu am fi reușit dacă nu ne-am fi demonstrat seriozitatea în respectarea unei Foi de parcurs foarte stricte cu Uniunea Europeană.



De asemenea, de la 1 iulie 2016 suntem oficial asociați la Uniunea Europeană, iar în acest an am fost europeni în primul rând cu fapta și mai puțin cu vorba. Moldova este astăzi validată și certificată de partenerii de dezvoltare, dar și de businessul internațional drept o țară in care se poate investi.



Și pentru că au apărut o serie de bruiaje politice în spațiul public al ultimelor zile, reiau mesajul nostru foarte ferm, de această dată pentru partenerii de dezvoltare și pentru investitori: Vă asigur că vectorul de politică externă al Republicii Moldova este cel european și atât Guvernul pe care îl conduc, cât și Parlamentul vor implementa Acordul de Asociere cu toată determinarea. Aceste două instituții sunt total responsabile și au și forța constituțională pentru a îndeplini angajamentele deja asumate de țara noastră.



De asemenea, vreau să atrag atenția tuturor asupra unui lucru important. Trebuie să facem astfel ca aceste victorii de etapă, câștigate de țară, să paveze un drum ireversibil către o viață mai bună a oamenilor. Dar traiul mai bun nu va veni dacă vom continua, așa cum s-a întâmplat în ultimii 25 de ani, să dialogăm unii de la biroul instituției și alții din stradă. Am mai spus și o repet, conduc un guvern care vrea să scoată barierele și baricadele dintre instituții și oameni. Soluțiile se găsesc împreună la masă, nu în stradă. Nimeni nu vine să investească într-o țară măcinată de proteste. Or, protestele au justificare doar atunci când o problemă nu e sesizată sau e ignorată de o instituție. Dar noi știm împreună ce probleme avem și tot noi împreună trebuie să știm să le și rezolvăm.



Acum un an am preluat guvernarea într-un moment critic, cu mii de oameni în stradă. Am cerut atunci să fim judecați după rezultate. Se putea și mai bine desigur. Dar cred că putem avea un optimism moderat.



Totodată, eforturile de a aduce investiții în țară nu puteau fi realizate, dacă mai întâi de toate nu consolidam sistemul bancar. Am pus ordine și am întărit sistemul bancar, inclusiv prin măsuri care să asigure independența Băncii Naționale. Am luat, de asemenea, măsuri pentru fortificarea transparenței și a calității acționariatului în bănci. Am îmbunătățit, ca stat, administrarea riscurilor în bănci. Legislația discutată la Guvern și aprobată ulterior la Parlament va contribui semnificativ la îmbunătățirea guvernanței corporative și sistemelor de gestionare a riscurilor în sectorul bancar, precum și va oferi BNM competențe și instrumente suplimentare pentru sarcini de supraveghere și de rezoluție. Procesul a cuprins 2 direcții: (a) cadrul prudențial și (b) redresarea și rezoluția băncilor. Acest lucru a fost apreciat foarte mult de partenerii externi.



Anul 2016 a însemnat și reforme în domeniul Justiției. Ca urmare a eforturilor comune ale Guvernului și Parlamentului, a fost adoptată Legea cu privire la reorganizarea sistemului instanțelor judecătorești (harta judecătorească). În baza ei vom reforma sistemul judecătoresc din țara noastră. Începând cu 1 august 2016 au intrat în vigoare noua Lege a Procuraturii și Pachetul de legi privind integritatea. Acestea au creat structurile și mecanismele pentru prevenirea și combaterea mai bună a corupției. De asemenea, cu sprijinul Parlamentului, au fost adoptate completări la Codul Penal care permit atragerea la răspundere penală pentru fraudele comise în gestionarea fondurilor externe (inclusiv europene).



Așa cum am spus în mai multe rânduri, agricultura Moldovei este bogăția noastră. Pentru agricultură am reușit să ne ținem de cuvânt și să achităm toate restanțele în plata subvențiilor – 2014, 2015 și 2016. Notez, de asemenea, că deblocarea fondurilor europene pentru Moldova a avut un efect direct în agricultură prin transferul a 17 milioane de euro pentru programul ENPARD, chiar luna trecută. E prima tranșă aferentă acestui program și vom continua să primim bani dacă vom dovedi aceeași seriozitate și pe viitor.



Un alt lucru important. Am pus în sfârșit ordine în finanțele publice și am aprobat din timp proiectul bugetului de stat pentru 2017, care a fost votat în Parlament la mijlocul lunii decembrie. Pentru prima oară în ultimii 3 ani, Moldova a intrat în noul an cu bugetul adoptat, ca orice stat serios și responsabil. Am început de asemenea reforma în domeniul administrării fiscale și vamale, iar rezultatele s-au văzut: 1 miliard de lei încasați în plus de Serviciul Fiscal și peste 1,6 miliarde încasați în plus de Serviciul Vamal.



Pentru mediul de afaceri, 2016 a însemnat reducerea cu peste un sfert a numărului de autorizații, permise și licențe. În același timp, am instituit un moratoriu asupra controalelor de stat și apoi am elaborat un nou mecanism de efectuare a controalelor. Acest mecanism prevede reducerea numărului entităților cu funcții de control de la 69 la 18, inclusiv 5 regulatori independenți. Am întreprins și o serie de măsuri pentru sprijinirea sectorului IMM, înțelegând că acesta poate fi un motor de creare de noi locuri de muncă și de creștere economică. Toate aceste acțiuni, dar și altele, ne-au permis să ne îmbunătățim indicatorii în atractivitatea mediului de afaceri. Țara noastră a urcat trei poziții în clasamentul Doing Business al Băncii Mondiale.



Și în privința sistemului energetic, am făcut pași pentru conectarea lui la cel european. Am obținută finanţarea proiectului pentru gazoductul Ungheni-Chişinău 550 de mii euro de la Guvernul României, dar si finanţarea construcţiei acestui gazoduct in suma de 102 mln euro de la BERD, BEI si Comisia Europeană. Construcţia acestui proiect important va începe in acest an.



Pentru domeniul transporturilor, am trecut prin Guvern reforma Fondului Rutier, care va genera depolitizarea domeniului prin introducerea de criterii obiective în alocările de bani către autoritățile locale. Am introdus ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive în domeniului transportului rutier. Anul 2017 va fi anul proiectelor de infrastructură rutieră și avem în vedere modernizarea unui număr important de kilometri de drum, precum și lansarea mai multor proiecte de șosele ocolitoare.



În domeniul educației trebuie să recunoaștem că abia la începutul acestui an au început să se miște mai bine unele măsuri pe care profesorii le așteaptă de mult. Avem un dialog onest cu sindicatele și am început să găsim soluţii la probleme. Nu mai departe de miercuri, deja am dat un semnal important că suntem capabili să rezonăm cu nevoile dascălilor. În același timp trebuie sa va spun ca avem încă un cadru legal, cu privire la salarizarea angajaților din sistemul bugetar, foarte complicat, stufos si inechitabil. Un grup de lucru deja se ocupa de elaborarea unui cadru nou.



Vreau să le spun tuturor cetățenilor Republicii Moldova că reunificarea țării prin rezolvarea problemei transnistrene a fost și rămâne tot timpul în atenția noastră. Am reușit în vara anului trecut, după o pauză de 2 ani, reluarea discuțiilor în formatul 5+2, marcând ulterior un număr de realizări sectoriale. Avem speranța unor noi progrese în anul 2017. Celor care se lasă impresionați de unele declarații recente, le repet că Guvernul și Parlamentul vor menține direcția începută în această problematică. Nu vom avea ezitări, tot așa cum și cursul Moldovei către integrarea europeană rămâne unicul nostru proiect de țară.



De asemenea, am elaborat proiectul strategiei naționale de apărare și l-am pus în dezbatere publică. Din martie îşi începe activitatea Oficiul de Legătură NATO la Chișinău, inițiind in acest fel un dialog binevenit și o colaborare utilă modernizării armatei noastre naționale.



Au fost făcute investiții importante si în infrastructura culturală. Amintesc restaurarea sediului central “Dadiani” al Muzeului Național de Arte al Moldovei, demararea lucrărilor de restaurare a Sălii cu Orgă si Teatrului din Cahul, grație grantului de 2 milioane de euro oferit de Guvernul României si datorită efortului fostului Prim-ministru Iurie Leancă. De asemenea, cu suportul Guvernului SUA a fost începută renovarea Bisericii ”Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni. Una din realizările importante ale acestui an, care a trecut mai puțin observată, este și acordarea pensiilor viagere pentru 100 de personalități din domeniul culturii. Am dorit să primească și din partea statului respectul cuvenit pentru că au pus umărul la dezvoltarea culturii noastre.



Dragi prieteni, ca om care e mai puțin politician și mai mult manager, nu mi-a fost deloc ușor în acest an în care Moldova a dat un test important al alegerilor prezidențiale. Știu că ușor nu le-a fost nici colegilor mei. Au fost atacuri la adresa noastră pur și simplu halucinante uneori. Am învățat totuși că nu pot ei murdări sau ataca, cât putem noi construi și reforma. Ei pot spune și face orice, dar nu se pot lupta cu adevărul.



De aceea, respectarea angajamentelor și implementarea lor nu trebuie să fie excepția anului 2016, ci regula pentru acest guvern până în 2018 și pentru guvernele de după alegerile parlamentare din 2018. Numai prin seriozitate pe termen mediu și lung, dublată de rezultate concrete, oamenii vor începe să creadă ei înșiși cu tărie în viitorul țării. Pentru că, e adevărat, au fost profund dezamăgiți în 2015 și s-au simțit trădați.



Nu este timp nici de sărbătorit, nici de încetinit ritmul. Rezultatele trebuie nu doar menținute, ci făcute să se simtă în buzunarul fiecărui cetăţean. Acesta este țelul nostru pentru 2017 și 2018 - să facem progresul evident pentru fiecare, să nu lăsăm pe nimeni în urmă.



Desigur, avem și neîmpliniri, sunt lucruri care aș fi vrut să meargă mai repede. Mă refer în special la unele reforme. Ne-am dorit să recuperăm cât mai rapid timpul care s-a pierdut în timpul crizelor politice. Aici mă refer la reforma administrației, la reforma guvernului, lucruri care însă necesită timp mai mult pentru că modifică substanțial modul de funcționare al celor mai importante instituții și orice greșeală ne poate costa enorm. De aceea am decis să implicăm inclusiv consultanță externă în acest proces, profesioniști care să ne ajute să acționăm cât mai corect și eficient.



Deși relația cu societatea civilă s-a îmbunătățit față de perioada precedentă și avem acum un dialog util și constructiv, cred că încă mai este loc de mai bine. Mi-aș dori o implicare mai activă a organizațiilor profesionale din zona societății civile, care beneficiază de profesioniști și ar putea da mai multă expertiză reformelor în care ne angajăm. Apreciem dialogul cu societatea civilă, l-am promovat în 2016 și vom continua să-l promovăm. Transparența este esențială pentru sănătatea unei democrații. De aceea cred că societatea civilă trebuie să participe permanent la procesul decizional al administrației centrale. În acest scop, vom crea în curând Consiliul Naţional de participare pe lângă Guvern.



Ritmul alert în care am fost nevoiți să lucrăm pentru a recupera decalajele, în special în ceea ce privește programul cu FMI și implementarea Acordului de Asociere, poate nu ne-a dat suficient timp să comunicăm mai activ, să avem mai mult timp pentru consultări, așa cum ne-am fi dorit. Acest lucru însă sper să-l îmbunătățim pe parcurs, fără însă să ajungem să fim un Guvern mai preocupat decât este cazul de aparițiile sale publice.



Anul 2017 va fi un an greu pentru guvernare, dar vrem să fie un an bun pentru cetățenii Republicii Moldova. Avem angajamente în fața partenerilor de dezvoltare și vom continua să le îndeplinim.



Pe de-o parte, vom aduce ordine și curățenie în sistem. Combatem corupția și eliminăm cheltuielile inutile. Ușurăm și înmulțim încasările la buget printr-o relație mai directă și mai simplă a instituțiilor cu cetățeanul și cu mediul de business. Vrem debirocratizare și creșterea încrederii investitorilor în Moldova. Reperele sunt următoarele: reforma administrației centrale, inclusiv reforma Cancelariei de Stat, reforma achizițiilor publice și asigurarea transparenței bugetare, în administrarea fiscală și vamală, reforma mecanismului de recuperare a activelor provenite din activități infracționale, în special de corupție și spălarea banilor.



Recuperarea miliardului rămâne și ea o prioritate. Pe plan intern au fost recuperate peste 700 mln lei. Tot din contul realizării activelor băncilor, se mai planifica recuperarea adiţională a peste 1,5 mlrd lei. Au fost deja rambursate peste 900 mln lei Băncii Naționale a Moldovei, proces care continuă. Totodată activitatea organelor de drept care investighează această fraudă de proporții, s-a axat inclusiv pe partea de restituire a mijloacelor bănești fraudate, din contul înstrăinării bunurilor sechestrate ale făptașilor, ce va face posibila încasarea a peste 2 mlrd de lei. Suplimentar, pe plan extern, investigația KROLL deja a identificat 600 mln de dolari SUA și la etapa finală va veni cu un plan concret de recuperare, atât a banilor fraudați, care au reușit să ajungă pe conturile bancare ale altor state, precum și a bunurilor obținute din acestea.



Voința politică există, rămân a fi stabilite cele mai bune căi concrete pentru a continua recuperarea banilor.



La toate aceste reforme se adaugă asigurarea gestionării eficiente a asistenței financiare externe, reforma controalelor de stat și îmbunătățirea mediului de afaceri, reforma administrației locale, asigurarea siguranței energetice.



Pe de altă parte, în centrul activității Guvernului se află grija statului pentru cetățean și calitatea vieții. Țintim realizarea unui nou cod al muncii, reforma sistemului de ocupare a forței de muncă, implementarea reformei sistemului de pensii, reforma spitalicească, reforma asistenței medicale primare, reforma sistemului de supraveghere a sănătății publice, reforma curriculară și reforme esențiale ce țin de protecția socială.



Vreau să mulțumesc colegilor din Guvern și să le spun că în acest an așteptările sunt și mai mari. Am încredere că vor fi la fel de serioși ca și până acum. Ne-am bucurat, de asemenea, în această perioadă și de înțelegerea colegilor din coaliția majoritară, lucru pentru care le sunt recunoscător și le mulțumesc pentru sprijinul politic consistent acordat Guvernului.



Stimați prieteni,



Vreau să mulțumesc în mod deosebit partenerilor noștri externi pentru tot sprijinul pe care ni l-au dat în 2016 și pentru că au avut răbdare să ne putem dovedi seriozitatea. Mulțumesc cetățenilor europeni, pentru că sutele de milioane de euro primite din spațiul UE ca sprijin nu pică din cer, ele sunt rodul muncii lor. Nimeni nu are voie să uite. Acest sprijin este destinat creșterii calității vieții cetățenilor noștri, pentru ca și Moldova să devină o țară prosperă membră a familiei europene.



Aș dori să închei cu o frază care mi-a marcat ultimele zile de activitate. În comunicatul prin care Comisia Europeană anunța alocarea celor 100 milioane pentru Moldova, Comisarul pentru Afaceri Economice și Financiare, Pierre Moscovici, spunea așa: "Eforturile recente ale Moldovei pentru a stabiliza economia și pentru a aborda vulnerabilitățile de lungă durată trebuie susținute". Îmi doresc ca moldovenii să îmbrățișeze atitudinea comisarului european Moscovici și să aibă la fel de multă încredere în acest Guvern pe cât au europenii: să susținem cu toții reformele, care sunt necesare. Şi să nu uităm că încrederea este la temelia dezvoltării.