Grupul de lucru al Parlamentului cu Adunarea Populară a UTA Găgăuziei își va relua activitatea imediat după desemnarea de către Comrat a unor noi membri în componența grupului. Președintele Parlamentului Andrian Candu a discutat despre prioritățile în raport cu UTA Găgăuzia cu echipa de experți ai organizației ”Crisis Management Initiative” (CMI).



”Anul 2016 a fost un an de stabilire a comunicării și oportunităților, atât pentru Parlament, cât și pentru Adunarea Populară. Raportul Grupului de lucru pe anul 2016 indică rezultatele înregistrate, care pot fi dezvoltate în 2017. În prezent sunt 4 proiecte de acte legislative propuse de Grup, care sunt în procedură legislativă”, a menționat Andrian Candu.



Experții au declarat că Parlamentul va continua să beneficieze de sprijinul CMI în dialogul cu Găgăuzia, urmând a fi aprobat un calendar de acțiuni comune pentru anul 2017.



CMI este o organizație non-profit, fondată în anul 2000, de deținătorul Premiului Nobel pentru Pace și ex-președinte al Finlandei, Martti Ahtisaari. Organizația are ca obiective preîntâmpinarea și soluționarea conflictelor, contribuind la realizarea unei păci durabile în cadrul programelor regionale în țările din Europa de Est, Orientul Mijlociu și Africa. În Republica Moldova, CMI este implicată în suportul Parlamentului în cadrul proiectului “Supporting the Efficient Exercise of Gagauzia’s Autonomous Powers within Moldova’s Constitutional Framework”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Suediei, anunță Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova.