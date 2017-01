Promisiunea de a denunța Acordul de Asociere UE-Moldova în 2018, când socialiștii vor avea majoritate în Parlament, făcută de președintele Igor Dodon la Moscova, este o declarație care nu-l avantajează, dacă va avea intenția să facă o vizită și la Bruxelles, crede Iulian Groza, director executiv la Institutul de Politici şi Reforme Europene din Chișinău, fost ministru de externe adjunct.



Europa Liberă: Pe când eraţi viceministru la externe, aţi fost şi negociator din partea Republicii Moldova pentru Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Iată, la Moscova, Igor Dodon face că dacă socialiştii vor avea majoritate în Legislativ în 2018, el, ca şef de stat, va anula Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. De fapt, ce mesaj transmite el la Moscova şi cum va fi înţeles acest mesaj la Bruxelles?



Iulian Groza: „Probabil că domnul preşedinte Dodon nu a ieşit încă din campania electorală, sau a ieşit doar pe jumătate. Fiindcă cu o astfel de abordare, în prima sa vizită oficială, păşeşte cu stângul puternic. Şi cu stângul nu doar pe eşichierul politic, dar, în general, cu stângul. De ce? Fiindcă aceste declaraţii se bat cap în cap cu mesajele dumnealui de la inaugurarea în funcţia sa de preşedinte, menţionând că el va pleda pentru unitate în societate, pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru relaţii apropiate cu Uniunea Europeană şi cu Federaţia Rusă. Acum abordarea dată, care presupune că mergi la Moscova şi spui ce vrea să asculte Kremlinul şi mergi la Bruxelles şi spui ce vrea să audă Bruxellesul este o abordare duplicitară şi nu este una coerentă.”



Europa Liberă: Acest mesaj e pe placul Moscovei, de aceasta a şi fost transmis?



Iulian Groza: „Aşa pot să-mi explic o astfel de intervenţie. Fiindcă, dacă analizăm Acordul de Asociere, având în vedere că este un document cuprinzător, care stabileşte o foaie de parcurs pentru dezvoltarea şi modernizarea Republicii Moldova, să spui că vei opta pentru anularea Acordului de Asociere, dacă Partidul Socialiştilor va câştiga alegerile parlamentare în 2018, fiind preşedinte al Republicii Moldova, astăzi, este o declaraţie, cel puţin, ieşită din luarea retoricii aşteptabile de la un preşedinte. Având în vedere că Republica Moldova are acest acord, care stabileşte nu doar dimensiunea de suport în domeniul reformelor, pe justiţie, pe anticorupţie, stabileşte un angajament din partea Uniunii Europene de a susţine aceste procese financiar, stabileşte şi cadrul care ţine de comerţul liber aprofundat şi cuprinzător cu Uniunea Europeană. Şi astăzi, dacă să analizăm, cel puţin, din punct de vedere statistic, după doi ani şi ceva de implementare a Acordului de Asociere, constatăm că Republica Moldova la moment exportă pe piaţa Uniunii Europene peste 65% din produsele din Republica Moldova. Deci, piaţa Uniunii Europene este o piaţă importantă pentru Republica Moldova, cu potenţial mare, care trebuie valorificat de către producătorii şi de către exportatorii noştri. Şi nicidecum nu trebuie să auzim îndemnuri de la persoane oficiale din Republica Moldova care ar presupune anularea unui astfel de avantaj pe care îl are Republica Moldova şi din punct de vedere al dezvoltării economice.”



Europa Liberă: Dar anume după ratificarea acestui Acord de Asociere, implicit și a celui de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, s-au deteriorat relaţiile dintre Chişinău şi Moscova, s-au înrăutăţit. Acum domnul Dodon promite o filă nouă în cooperarea moldo-rusă.



Iulian Groza: „Nu ştiu ce promite dumnealui şi cât de realiste sunt aceste declaraţii, cât de fundamentate ele sunt şi cât de calculate ele sunt, până la urmă. Involuţia relaţiilor bilaterale dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă, începând cu anul 2012-2013, s-a produs nu din cauza Republicii Moldova, cu siguranţă. S-a produs din cauza unei viziuni diferite pe care o are Kremlinul în raport cu Republica Moldova, în sensul în care vorbim despre vectorii de dezvoltare. Kremlinul optează pentru opţiunea euroasiatică, Republica Moldova s-a angajat într-un proces puternic de reforme, de modernizare, conform modelului european de dezvoltare, care aduce cel mai multe rezultate. Şi astăzi, vedem foarte bine, funcţionează în ţările foste sovietice, oficialii care au spus foarte clar, mă refer la Ţările Baltice, au spus foarte clar ca să nu mai fie nominalizate în aşa fel, dar pentru acest context este foarte clar că relaţia noastră cu Uniunea Europeană este una specială, separată, şi ea trebuie privită doar din punct de vedere al relaţiilor bilaterale. Şi nicidecum Federaţia Rusă aici nu ar fi trebuit să dea vina pe Uniunea Europeană sau pe Republica Moldova în involuţia relaţiilor din punct de vedere comercial, în mare parte, după ce s-au introdus aceste embargouri în anii precedenţi. Deci, acest lucru s-a produs nu din cauza Republicii Moldova, cu siguranţă.”



Europa Liberă: Tot la Moscova domnul Dodon a promis să-i dea un statut de observator în cadrul Uniunii Euroasiatice Republicii Moldova. Poate să o facă şeful statului? El a mai vorbit şi despre un memorandum pe care ţara ar trebui să-l semneze cu Uniunea Euroasiatică. Cutumele diplomatice ce spun la acest capitol?



Iulian Groza: „Preşedintele sigur că are dreptul să vină cu astfel de iniţiative, dar orice înţelegere cu statut de înţelegere sau tratat internaţional trebuie să fie racordat procedurilor interne, să fie obţinută şi opinia Parlamentului, şi opinia guvernului. Sunt procese care urmează să filtreze orice fel de iniţiative care ar veni în contradicţie cu interesele şi obiectivele de dezvoltare a Republicii Moldova. Aceasta, cred, se va întâmpla.”



Europa Liberă: Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, a spus că Moldova este un partener important pentru Federaţia Rusă în regiune. Cum se înţelege acest parteneriat de către Kremlin?



Iulian Groza: „Pentru Republica Moldova, cu siguranţă, este foarte important să stabilim nişte relaţii puternice, bune, de bună vecinătate cu Federaţia Rusă. Federaţia Rusă este un partener comercial important al Republicii Moldova care, din păcate, în ultimii ani această relaţie comercială a involuat. În Federaţia Rusă avem foarte mulţi conaţionali care îşi au loc de muncă. Din punctul acesta de vedere, sigur, la Chişinău şi la Moscova trebuie să existe o înţelegere foarte clară cum pot aceste relaţii să fie dezvoltate în interesul ambelor părţi. Ori, interesul Republicii Moldova este de a avea relaţii normale cu Federaţia Rusă, doar că aceste relaţii nu trebuie să aducă atingere intereselor naţionale ale Republicii Moldova şi viziunii noastre de dezvoltare şi de modernizare. Atâta timp cât relaţiile bilaterale nu afectează această dimensiune, sigur că trebuie să tindem pentru o relaţie cât mai extinsă, cât mai dezvoltată, inclusiv cu Federaţia Rusă.” Europa Liberă