Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a dăruit președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, cu ocazia primei vizite a acestuia la Moscova, o hartă a Moldovei "istorice", cea de după Pacea de la București din 1812, pe care Dodon a prezentat-o presei ruse într-o conferință de presă susținută marți după întrevederea cu liderul de la Kremlin, informează TASS.



Dodon le-a spus jurnaliștilor ruși că "jumătate din teritoriul actual al României este moldovenesc."



Harta Moldovei istorice etalată de Dodon a fost întocmită în secolul al XVIII-lea de către cartograful italian Bartolomeo Borghi, după războiul ruso-turc din 1806-1812.



În cadrul unei conferințe de presă susținute la sediul agenției de presă TASS, Dodon și-a exprimat regretul că în 1812, Imperiul Rus nu a anexat întreg teritoriul Moldovei, ci s-a oprit la Prut. 'Dacă Imperiul Rus nu s-ar fi oprit la Prut, am fi avut acum o Moldovă întregită', a spus el.



Dodon a declarat la Moscova că nu are intenția de a pune "un gard de fier" pe râul Prut și a subliniat că programele umanitare pe care Republica Moldova le are cu România sunt benefice și nu ar trebui să li se pună capăt.



De altfel, președintele Republicii Moldova a anunțat în timpul acestei prime vizite oficiale în străinătate pe care o desfășoară la Moscova că a treia vizită oficială o va efectua în România sau Ucraina.



'Știți, nu poți să-ți alegi vecinii. Republica Moldova și România au multe proiecte bune și intenționez să fiu prieten cu România', a spus Igor Dodon.



Potrivit lui Dodon, Chișinăul și Bucureștiul au 'o singură problemă: încercările de unire a Republicii Moldova cu România'. 'Atunci când România declară la nivel politic că trebuie lichidată statalitatea Republicii Moldova, vom riposta', a spus Dodon.



'În România sunt interzise organizațiile care au încercat să facă propagandă cu privire la faptul că o parte din teritoriul românesc înseamnă Ungaria, altă parte — Moldova. Și atunci, de ce la voi acest lucru este interzis, iar la noi nu? La începutul anului trecut i-am scris o scrisoare deschisă președintelui României (Klaus Iohannis), rugându-l să explice poziția pe marginea acestei probleme și nu am primit un răspuns', a declarat Igor Dodon, potrivit TASS.



'De aceea, ei (România) nu vor să semneze acordul privind frontierele. Ei spun adesea că au recunoscut primii independența Republicii Moldova. De ce atunci nu semnați acordul privind granițele? Vom insista asupra acestei probleme', a subliniat, la Moscova, președintele Republicii Moldova.



'Sper că a treia mea vizită oficială (prima a fost la Moscova, a doua va fi la Bruxelles) va fi fie la București, fie la Kiev. Sunt gata să merg să discut toate problemele complicate', a declarat Dodon.



În cadrul aceleiași conferințe de presă, Dodon a lăudat vinurile moldovenești, dar și cele românești și ucrainene. 'Consider că vinul de casă este unul dintre cele mai bune, chiar mai bun decât cel de fabrică. În ceea ce privește alte țări, pentru a nu supăra pe nimeni, voi spune că vinurile românești sunt bune. Există și vinuri ucrainene destul de bune, însă, în general ne plac desigur cele moldovenești', a mai spus președintele Republicii Moldova. Agerpres