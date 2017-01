Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal a anunțat astăzi în cadrul unei conferințe de presă inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintelui R. Moldova, Igor Dodon, deocamdată proiectul a fost semnat doar de membrii fracțiunii PL. Mihai Ghimpu, este convins că se vor acumula cele 34 de semnături pentru ca proiectul să fie înregistrat la secretariatul Parlamentului și face un apel către toate grupurile parlamentare să susțină această inițiativă.



Mihai Ghimpu a comunicat că temei de declanșare a procedurii de suspendare din funcție a președintelui Igor Dodon, sunt mai multe, una din ele și cea mai gravă a avut loc la Tighina, cînd Igor Dodon l-a felicitate pe așa-zisul președinte al Transnistriei.



„Igor Dodon a încălcat Constituția atunci când l-a felicitat pe așa-zisul președinte al Transnistriei. Prin acest mesaj de felicitare dânsul a demonstrat că reprezintă interesele altui stat decât R. Moldova. Noi nu vom admite în calitate de șef al statului un președinte care promovează interesele Federației Ruse. Atunci când a depus jurământul el a jurat pentru integritatea R. Moldova. Până acum nimeni nu a felicitat și nu a recunoscut un președinte autoproclamat în stânga Nistrului, nici măcar Federația Rusă. Din acest motiv inițiem procedura de demitere a șefului statului. Avem nevoie de 34 de semnături sub această inițiativă legislativă, pentru ca să o putem înregistra la secretariatul parlamentului”, a declarat Mihai Ghimpu în cadrul conferinței de presă.



Întrebat dacă a discutat despre această inițiativă cu colegii din majoritatea parlamentară, Mihai Ghimpu a răspuns: „Nu am discutat în alianță despre asta. Suntem o fracțiune independentă și avem dreptul la orice inițiativă legislativă. Sper că vom avea susținere, cu toate că am unele dubii. Unii dintre colegi pot să spună că a trecut puțin timp de la învestirea în funcție, că unele declarații au fost făcute înainte de a deveni oficial președinte. Să fie clar. Noi nu avem de gând să luăm decizii în funcție de faptul că vom fi susținuți sau nu de colegii de alianță”, a adugat Mihai Ghimpu.



Pentru ca Igor Dodon să fie demis din funcție urmează să fie făcuți câțiva pași, iar Mihai Ghimpu nu poate oferi un termen când anume Igor Dodon nu va mai fi președintele republicii. „Mai întâi trebuie să obținem semnăturile a 34 de deputați, ca să putem înregistra inițiativa legislativă. Dacă o înregistrăm, atunci o vom dezbate în plenul Parlamentului. Ulterior, dacă va fi numărul necesar de voturi pentru suspendarea președintelui, atunci va fi organizat un referendum de demitere a șefului statului. Dar nu vreau să vorbesc acum decât de primul pas, adică colectarea a 34 de semnături”, a conchis Președintele PL



Mai mult, acesta a menționat, încă o dată, importanța unirii R. Moldova cu România pe cale pașnică, prin voința poporului. „Până nu ne unim cu România nu scăpăm de vipera asta roșie cu stea în frunte”, a opinat Mihai Ghimpu.



Potrivit Constituției, președintele republicii poate fi suspendat printr-o solicitarea a o treime din deputații Parlamentului, care este expediată Curții Constituționale, iar Curtea decide dacă sunt temeiuri pentru suspendarea acestuia sau nu. Dacă răspunsul Curții este afirmativ, atunci președintele este suspendat cu 67 de voturi, anunțăun comunicat a PL.