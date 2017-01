Prim-ministrul Pavel Filip si-a exprimat, în debutul ședinței de Guvern de astăzi, convingerea că anul acesta debutează în condiții net mai bune decât cele din 2016 și a solicitat autorităților să se concentreze pe acțiunile prioritare pentru anul 2017.



Premierul a spus, totodată: „dacă 2016 a fost un an al stabilizării țării și al dezamorsării unei crize economice și sociale, atunci anul 2017 trebuie să devină un an al dezvoltării și al creșterii economice".



Pavel Filip a subliniat că e nevoie stringentă de o serie de reforme în domenii vitale, precum sănătatea, domeniul social sau educația.



În context, Premierul a menționat că a avut, ieri, o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor, în care accentul s-a pus în special pe problemele acumulate în domeniul educației și științei.



”Discuțiile au fost constructive și ne dorim în continuare un dialog sincer, deschis spre comunicare cu toate părțile interesate. Dorim identificarea unor soluții viabile și de durată la toate problemele”, a declarat Pavel Filip.



Premierul a specificat, de asemenea, că din cele 6 revendicări înaintate de sindicate, la 5 practic au fost găsite soluții. Rămâne să fie identificată rezolvarea și pentru cerința de majorare a salariului pentru categoria I de personal auxiliar până la nivelul minimului de existență pe țară.



„Putem depăşi problemele existente doar prin dialog. Mâine vom avea o întrevedere în cadrul plenarei sindicatelor, vom vedea care sunt rezervele interioare şi care este efortul necesar din partea Guvernului pentru majorarea salariilor aflate sub minimul de existenţă”, a subliniat Prim-ministrul.



Pavel Filip a precizat că abordarea trebuie să fie una complexă și sa vizeze toate categoriile de personal auxiliar din sistemul bugetar. Astfel e nevoie de o reevaluare a sistemului de salarizare și de o reformă serioasă în domeniu, pentru a nu mai tolera salarii sub minimul de existență.



În acest scop, Prim-ministrul a dispus crearea unui grup de lucru, care, de comun acord cu sindicatele și alte instituții, va găsi soluţii eficiente pentru fiecare problemă în parte, dar și va face propuneri de reformare a sistemului de salarizare pentru toți bugetarii.



De asemenea, Pavel Filip a menţionat că a cerut viceprim-ministrului Gheorghe Brega, Ministerului Educației, Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei să continue dialogul deschis şi transparent cu sindicatele, chiar în zilele imediat următoare, potrivit unui comunicat difuzat de guvern.