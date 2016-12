Pe lângă faptul că terminalul Aeroportului Chișinău este unul confortabil și modern, compania administrator a AIC, “Avia Invest” a decis să-l transforme intr-unul spectaculos cu ajutorul unei tehnologii de ultimă generație. Acesta este un perete video care este un obiect tehnologic utilizat din ce în ce mai des în cele mai mari locuri publice.



Această idee, preluată de către marele aeroporturi ale lumii a fost implementată în premieră în Republica Moldova, la Aeroportul Internațional Chișinău. Panoul video este integrat perfect în desing-ul modern al aeroportului iar pasagerii și vizitatorii se vor bucura de o calitate superioară și o difuzare dinamică a imaginii.



Peretele video are numeroase avantaje și caracteristici distinctive astfel încât imaginile sunt redate într-un mod special. Pe lângă faptul că acest perete furnizează informație utilă pentru pasageri acesta mai contribuie și la optimizarea timpului petrecut în terminal. Prin urmare, terminalul în sine este transformat într-un loc unde călătorii își pot petrece timpul util, într-o ambianță plăcută și relaxantă.



Peretele video de marca SAMSUNG, seria UDE-P, este compus din 28 monitoare cu dimensiunea de 55 inch fiecare. Acesta a fost montat de specialiștii de la compania IT "BTS Pro", unul din liderii în domeniul integrării soluțiilor și prestării de servicii IT în Republica Moldova. Panoul video cântărește mai mult de o tonă, cu o mărime de 23 m², lățimea de 8,5 m iar înălțimea de 3,2 m. La fel, caracterizat ca un format extrem de îngust al designului, distanța între monitoare este de 3,5 mm, ceea ce creează o experiență de vizualizare efectiv neîntreruptă a afișajului.



Potrivit experților SAMSUNG (reprezentanța din Ucraina) și IT "BTS Pro" acest perete Full HD cu rezoluția de 4 K reprezintă cea mai mare platformă media de acest tip instalată în aeroporturile țărilor CSI, Europei Centrale și de Est. Datorită elementelor tehnice ale acestui perete video, este prevenită pierderea luminozității sau orice deteriorare a calității imaginii și este asigurată difuzarea simultană a informației cu caracter diferit de ordin tehnic sau interactiv.

„Avia Invest” SRL continuă să implementeze la AIC cele mai moderne proiecte pentru îmbunătățirea semnificativă a calitatății deservirii pasagerilor precum și optimizarea activității aeroportului, anunță un comunicat al companiei.