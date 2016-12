În anul 2017, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE) va oferi 3,87 mln euro pentru construcția locuințelor sociale din Republica Moldova. Membrii Comitetului de Supraveghere al Unităţii de Implementare a Proiectului (UIP II) de construcţie a locuinţelor sociale pentru persoanele nevoiașe din țara noastră s-au întrunit, ieri, 21 decembrie, curent, în ședință pentru a analiza cum au fost realizate proiectele inițiate în anul curent și pentru a discuta despre lucrările și serviciile planificate pentru anul 2017.



În acest context, Iunona Lungul, managerul UIP II a vorbit despre obiectivele din Soroca, Nisporeni, Leova, Hîncești și Ialoveni, precum și a precizat în ce raioane va demara construcția locuințelor sociale, începînd cu anul următor.



”Pe parcursul anului curent am finalizat lucrările de construcție a locuințelor sociale inițiate în toamna anului 2014 în raionul Soroca și Hîncești, am continuat lucrările la obiectivele din raioanele Ialoveni și Nisporeni și am demarat construcția de locuințe în raionul Leova. În total sunt 128 apartamente finalizate și date în folosință, iar alte 279 sunt gata în proporție de 70 la sută. Am inițiat procesul de perfectare a documentației necesare pentru lansarea a două proceduri de achiziții publice, iar în primăvara anului 2017, va demara construcția a 112 de locuințe sociale din raioanele Fălești și Rezina”, a subliniat, managerul UIP II, Iunona Lungul, în cadrul ședinței.

Totodată, reprezentanții UIP II au raportat și situația privind devizul de cheltuieli pentru anul curent și planul financiar pentru anul 2017, în vederea finanţării lucrărilor de construcție a obiectivelor şi bugetul de cheltuieli privind întreținerea UIP II.



În cadrul discuțiilor au fost menționate categoriile de cetățeni eligibili pentru a beneficia de locuințe sociale.



”Obiectivul Proiectului este de a asigura cu locuințe familiile tinere și persoanele nevoiașe cu venituri mici ce nu își permit financiar să își achiziționeze un apartament. Din acest considerent, eligibili pentru locuințele sociale sunt: persoanele cu dizabilităţi severe, persoanele orfane dezinstituţionalizate, cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 ani, familiile cu mulți copii, familiile cu un singur părinte care cresc cel puţin 2 minori, familiile care întreţin copii cu dizabilităţi severe, familiile tinere sub 35 ani, unde cel puţin unul din membri este angajat al instituţiilor bugetare în domeniul educaţiei, sănătăţii, asistenţei sociale din localitate”, le-a amintit, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Anatolie Zolotcov, reprezentanților autorităților publice locale de nivelul II.



Menționăm, locuințele sociale în țara noastră sunt construite cu suportul BDCE ce oferă un împrumut Guvernului RM, în sumă de 20, 4 mln euro pe un termen de pînă la 20 de ani. De asemenea, reiterăm, beneficiarii sunt selectaţi la nivel local de către o comisie ce examinează cererile depuse de solicitanţi, verifică legalitatea actelor doveditoare, urmărește întrunirea condiţiilor şi acordă punctaj conform Regulamentul privind modul şi condiţiile de desfăşurare a proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II, anunță Serviciul de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Constructiilor.